Εκδήλωση για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στην Αθήνα- Ομιλητής ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Εκδήλωση στην Αθήνα για τις γερμανικές οφειλές και τη συμβολή του Μανώλη Γλέζου διοργανώνουν το ΕΣΔΟΓΕ και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης “Μανώλης Γλέζος”, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών και ακαδημαϊκών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος» οργανώνουν την προσεχή Δευτέρας εκδήλωση στην Αθήνα με θέμα: «Η επικαιρότητα του Αγώνα για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μανώλη Γλέζου».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα φιλοξενηθεί στην Κεντρική Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα).

Πρώτος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα 1940-1945» Θανάσης Παπαδόπουλος.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι:

Νικήτας Κακλαμάνης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Νίκος Βούτσης, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής.

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων.

Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Γιάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου, Αντιπρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα» και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Πρόεδρος της Εφορείας του Φ.Σ. Παρνασσός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι:

Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα».

Προκόπης Παπαστράτης, Ιστορικός, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

Δημήτρης Κούρτης Επίκουρος καθηγητής Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Λη Σαράφη, Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Sussex, Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».

Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

Επίσης, θα υπάρξουν και σύντομες παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους των κομμάτων.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν οι Μανόλης Χατζηνάκης, πρώην Υπουργός και Βουλευτής, Αντιπρόεδρος του Φ.Σ. «Παρνασσός» και Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και Θανάσης Πετράκος, πρώην Βουλευτής, Μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος».