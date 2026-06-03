Λειτουργία στα… χαρτιά για την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας- Φεύγουν 11 από τους 28 - Αποψίλωση εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, παρά τα «θα»

Έντεκα από τους 28 υπηρετούντες στην 6η ΕΜΑΚ με έδρα την Πάτρα μετατίθενται, αφήνοντας τη μονάδα με σοβαρό επιχειρησιακό έλλειμμα και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Συνολικά 36 πυροσβεστικοί υπάλληλοι αποχωρούν με μετάθεση από τον Νομό Αχαΐας και άλλοι δύο με απόσπαση, ενώ τέσσερις φεύγουν από τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, και μάλιστα όλα αυτά εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Η κοινοποίηση των πινάκων μεταθέσεων προσωπικού όλων των βαθμίδων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των πυροσβεστών της Δυτικής Ελλάδας.

«Η 6η ΕΜΑΚ θα λειτουργεί επί της ουσίας στα χαρτιά. Φεύγουν 11 από τους 28 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, άρτια εκπαιδευμένους, με τεράστιες επιχειρησιακές επιτυχίες στην περιοχή μας και όχι μόνο. Φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να επανέλθει σε επιχειρησιακή ισορροπία», δηλώνει, στο thebest.gr, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Φερτάκης.

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται και για τον μοναδικό Πυροσβεστικό Σταθμό της Πάτρας. Σύμφωνα με τον κ. Φερτάκη, η κάλυψη των κενών θα επιχειρηθεί μέσω παράνομων και καταχρηστικών επιφυλακών, φορτώνοντας στους εναπομείναντες πυροσβέστες ατελείωτες ώρες απλήρωτης εργασίας. «Με επιχειρησιακά τεχνάσματα, στις πλάτες των πυροσβεστών, και με ατελείωτες ώρες απλήρωτης εργασίας μέσω παράνομων και καταχρηστικών επιφυλακών, θα προσπαθήσουν για μία ακόμη φορά να εφαρμόσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό», τονίζει.

Υποσχέσεις που έμειναν στα χαρτιά

«Η ανακοίνωση των μεταθέσεων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για ενίσχυση των υπηρεσιών και δημιουργία νέου μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα. Η Ένωση είχε ήδη από τις 25 Φεβρουαρίου 2026 (ανακοίνωση υπ' αριθ. 325) θέσει με τεκμηριωμένα στοιχεία την επιχειρησιακή αναγκαιότητα ενίσχυσης των δύο νομών, χωρίς ωστόσο ανταπόκριση» αναφέρει, και προσθέτει: «Για πολλοστή φορά η πολιτική ηγεσία έκανε επικοινωνιακό παιχνίδι σε βάρος της κοινωνίας και των υπηρετούντων πυροσβεστών. Το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται βάναυσα η επιχειρησιακή ετοιμότητα και κατ' επέκταση η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία της περιοχής μας», καταγγέλλει ο Βασίλης Φερτάκης.

Επίσης, επισημαίνει ότι το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ήδη προχωρημένο ηλικιακά, επιβαρημένο με οφειλόμενες ημέρες κανονικής άδειας παρελθόντων ετών και απλήρωτες ώρες εργασίας, ενώ το κλίμα που επικρατεί το χαρακτηρίζει ως «φοβισμένο και υποβαθμισμένο». Η ίδια εικόνα, όπως λέει, αποτυπώνεται σε όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και κλιμάκια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το αίτημα: Ανάκληση των πινάκων

Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ζητά από την πολιτική και φυσική ηγεσία να ανακαλέσει άμεσα τους πίνακες μεταθέσεων για τους νομούς Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, να προχωρήσει σε ενίσχυση με νέο προσωπικό και να υλοποιήσει τη δημιουργία νέου μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα. «Η ηγεσία γνωρίζει ξεκάθαρα πόσο επιτακτική είναι αυτή η ανάγκη για τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Οφείλει, έστω και την ύστατη στιγμή, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», καταλήγει ο κ. Φερτάκης.