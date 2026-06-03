Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντυπωσιακή συμμετοχή στην Ημέρα Καριέρας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, αποφοίτων και κορυφαίων εταιρειών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, η «Ημέρα Καριέρας & Επαγγελματικής Δικτύωσης» για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, 33 εταιρείες και 200 νέοι επιστήμονες συναντήθηκαν σε μία μοναδική εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης με αντικείμενο τις νέες εξελίξεις, τις τάσεις και τα αντικείμενα απασχόλησης σε τομείς υψηλής έντασης τεχνολογίας και γνώσης. Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του ΤΗΜΤΥ είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μεγάλο αριθμό συνεντεύξεων με εκπροσώπους εταιρειών. Η διαδικασία αυτή έδωσε στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις και τις δεξιότητες που ενδιαφέρουν την αγορά εργασίας, να θέσουν τις βάσεις για πιθανές συνεργασίες και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα μελλοντικά τους βήματα στον επαγγελματικό στίβο.

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον και απήχηση είχαν οι παρουσιάσεις των εταιρειών καθώς και οι εξειδικευμένες εισηγήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για τη σύνταξη βιογραφικού, τη χρήση του LinkedIn για την προώθηση του επαγγελματικού προφίλ και την προετοιμασία για τεχνικές συνεντεύξεις. Τέλος φιλοξενήθηκε η παρουσίαση ενός επιτυχημένου παραδείγματος επιχειρηματικότητας από απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρόεδρος του ΤΗΜΤΥ Αν. Καθηγητής Χαράλαμπος Μπεχλιούλης παρουσίασε το Τμήμα, αναδεικνύοντας τη μακρά ιστορία του, τη διοικητική και ακαδημαϊκή του δομή, καθώς και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, στις κατευθύνσεις εξειδίκευσης, στην ερευνητική δραστηριότητα και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσω πρακτικής άσκησης, διπλωματικών εργασιών και κοινών δράσεων με επιχειρήσεις. Τόνισε ότι στόχος της Ημέρας Καριέρας είναι να αποτελέσει σταθερή γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την έρευνα και την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μηχανικών. Κατά τον χαιρετισμό της εκδήλωσης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας, Επ. Καθηγητής Παρασκευάς Γεωργίου, επεσήμανε ότι: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι 33 εταιρείες συμμετέχουν στην Ημέρα Καριέρας ενός και μόνο Τμήματος. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχεται, και της αξίας των αποφοίτων του Τμήματος αλλά και συνολικά της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αγορά εργασίας.».