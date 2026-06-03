ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Ανησυχία για τη μείωση του τζίρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τις θέσεις της σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζει, σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Υπό ασφυκτικές συνθήκες, που διαρκώς επιδεινώνονται, λειτουργεί η αγορά στην Αχαΐα και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προεκλογικά τους έταζε «λαγούς με πετραχήλια», έχει εγκαταλείψει στην τύχη τους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες οι οποίοι καθημερινά στενάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος της εστίασης.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους στην Αχαΐα ο τζίρος των καταστημάτων μειώθηκε κατά 8%, φθάνοντας στα 48,2 εκ. ευρώ από 52,4% το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι! Η μεγάλη αυτή διαφορά δεν μπορεί μάλιστα να χαρακτηριστεί συγκυριακή καθώς και το τελευταίο τρίμηνο του 2025 η πτώση του τζίρου στην Αχαΐα ξεπέρασε το 11%.

Οι μικρομεσαίοι αφανίζονται και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και να νοιάζεται μόνο για 5-10 μεγάλους ομίλους. Υπέρ αυτών νομοθετεί, παρά το γεγονός ότι, κυρίως πριν τις εθνικές κάλπες, ομνύει στο όνομα των μικρών και μεσαίων επιχειρημάτων της χώρας.

Απαιτείται σήμερα κιόλας αλλαγή πολιτικής και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των μικρομεσαίων, πριν είναι πολύ αργά.

Οι Βασικές Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

· Ρύθμιση και Διαγραφή Χρεών

· Φορολογικές Ελαφρύνσεις

· Πρόσβαση σε Ρευστότητα

· Στήριξη Ενεργειακού Κόστους

Πριν από λίγες μέρες, 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μεταξύ των οποίων και ο Αχαιό βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εξέφρασαν με σχετική τους ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την έντονη ανησυχία τους για την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο εμπορικός κόσμος. Ζήτησαν δε την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και ουσιαστικές φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα ρωτούσαν το Υπουργό:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για το λιανικό εμπόριο, όπως ζητούν οι εκπρόσωποι της αγοράς και οι εμπορικοί φορείς της χώρας;

2. Ποια συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την ουσιαστική ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως ως προς το τέλος επιτηδεύματος, την προκαταβολή φόρου και τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών;

3. Προτίθεται το Υπουργείο να θεσμοθετήσει μόνιμο και ουσιαστικό πλαίσιο διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της αγοράς, ώστε οι φορολογικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μην επιβάλλονται αποσπασματικά και χωρίς επαρκή προσαρμογή;