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Νάσος Αθανασίου: Σήμερα η κηδεία του δημοσιογράφου

Νάσος Αθανασίου: Σήμερα η κηδεία του δημοσιογράφου

Το μεσημέρι της Πέμπτης στα Άνω Βριλήσσια θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία

Σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου, στις 15:00, θα τελεστεί η κηδεία του Νάσου Αθανασίου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 75 ετών.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν αύριο στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βριλήσσια για το τελευταίο «αντίο» στον γνωστό δημοσιογράφο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν, μπορούν συνδράμουν το ίδρυμα «Φλόγα-Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».

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#tags Νάσος Αθανασίου
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