Mary Katrantzou x Vilebrequin σε σκάφος στη Βουλιαγμένη, εκεί Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, Ευαγγελία Πλατανιώτη

Στην Astir Marina Βουλιαγμένης παρουσιάστηκε η exclusive συνεργασία Mary Katrantzou x Vilebrequin. Tο δημοφιλές resort & swimwear label έσμιξε λοιπόν με την Ελληνίδα βασίλισσα των prints.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πάνω στο σκάφος Alina- το Fountaine Pajot THIRA 80 POWER, σε συνεργασία με την FX Yachting, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο διαχειριζόμενο στόλο καταμαράν με πλήρωμα στην Ευρώπη.

Η διάσημη σχεδιάστρια εξηγεί πως η συνεργασία γεννήθηκε μέσα από την κοινή αγάπη για το χρώμα και το πνεύμα του καλοκαιριού. Επαναπροσδιορίζοντας την χελώνα, το εμβληματικό σύμβολο της Vilebrequin, καθώς και τον ιππόκαμπο και το ακρωτήρι που παραπέμπουν στην Ελλάδα, η συλλογή μετατρέπει αυτά τα τρία στοιχεία σε παιχνιδιάρικα γραφιστικά μοτίβα με έντονες ombré αποχρώσεις για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.