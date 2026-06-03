Mary Katrantzou x Vilebrequin σε σκάφος στη Βουλιαγμένη, εκεί Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος, Ευαγγελία Πλατανιώτη

Στην ιδιαίτερη παρουσίαση πολλοί επώνυμοι από τους χώρους μόδας, θεάματος, επιχειρήσεων κ.α.
Στην Astir Marina Βουλιαγμένης παρουσιάστηκε η exclusive συνεργασία Mary Katrantzou x Vilebrequin. Tο δημοφιλές resort & swimwear label έσμιξε λοιπόν με την Ελληνίδα βασίλισσα των prints.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πάνω στο σκάφος Alina- το Fountaine Pajot THIRA 80 POWER, σε συνεργασία με την FX Yachting, η οποία διαθέτει τον μεγαλύτερο διαχειριζόμενο στόλο καταμαράν με πλήρωμα στην Ευρώπη.
Η διάσημη σχεδιάστρια εξηγεί πως η συνεργασία γεννήθηκε μέσα από την κοινή αγάπη για το χρώμα και το πνεύμα του καλοκαιριού. Επαναπροσδιορίζοντας την χελώνα, το εμβληματικό σύμβολο της Vilebrequin, καθώς και τον ιππόκαμπο και το ακρωτήρι που παραπέμπουν στην Ελλάδα, η συλλογή μετατρέπει αυτά τα τρία στοιχεία σε παιχνιδιάρικα γραφιστικά μοτίβα με έντονες ombré αποχρώσεις για άνδρες, γυναίκες και παιδιά.
ΦΛΑΣ ΣΤΗΝ ASTIR MARINA
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΑ ΧΟΥΡΣΑΛΑ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ, ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
Τα prints Sea Horses, Akroterion και Turtles πρωτίστως κυριαρχούν υμνώντας την πολιτισμική ταυτότητα της Ελλάδας.
Με φόντο το ηλιοβασίλεμα της Βουλιαγμένης, οι μουσικές επιλογές του DJ, το live σαξόφωνο και οι υπηρεσίες catering από το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, έκαναν το event ξεχωριστό. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν συμπατριώτες μας, το μοντέλο και influencer Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος και ο Χάρης Ντάβλας του γνωστού γραφείου δημοσίων σχέσεων καθώς και η πρωταθλήτρια Ευαγγελία Πλατανιώτη που κατάγεται από τη Ναύπακτο. Είδαμε επίσης πρόσωπα της τηλεόρασης, των επιχειρήσεων και μοντέλα του GNTM.
ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΤΕΝΤΕΣΚΙ
Η σειρά Mary Katrantzou x Vilebrequin διατίθεται αποκλειστικά στα καταστήματα Vilebrequin στη χώρα μας.
ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΒΛΑΣ, ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΝΤΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ELIS KISS, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΒΡΙΔΗ
ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΣ, ΜΑΙΡΗ ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΥ, MATTIA REINERO
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΒΛΑΣ
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