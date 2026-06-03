Αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά ο Κώστας Μάρκου: «Κομματικά άστεγος, αλλά όχι ασκεπής»- Σία Αναγνωστοπούλου: «Δεν διαπραγματεύομαι την έδρα μου- Τεράστιο λάθος η διάλυση της Κ.Ο.»

Την αποχώρησή του από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής Κώστας Μάρκου, εκτιμώντας ότι το κόμμα «δυστυχώς ολοκλήρωσε τον σύντομο κύκλο του».

Σε τοποθέτηση του, ο κ. Μάρκου επισημαίνει ότι δεν μετανιώνει για τη συμμετοχή του, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια «έντιμη και ειλικρινή στο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς». Ωστόσο, έκρινε ότι η κοινωνία δεν υιοθέτησε τις προτάσεις του κόμματος, γεγονός που καθιστά επιτακτική, όπως είπε, «την ειλικρινή και υπεύθυνη πολιτική εκτίμηση για το περαιτέρω δέον γενέσθαι».

«Κομματικά άστεγος, αλλά όχι ασκεπής»

Παρά την αποχώρησή του, ο πρώην βουλευτής διευκρινίζει ότι δεν αποσύρεται από την ενεργό πολιτική. «Παραμένω πλέον κομματικά άστεγος, αλλά όχι ασκεπής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συνεχίζει να δραστηριοποιείται «υπό την πολιτική σκέπη της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μάρκου, αναφέρει, σχετικά με την αποχώρησή του: «Με αίσθημα ευθύνης θέλω να σας ενημερώσω ότι αποχωρώ από τη Νέα Αριστερά. Εκτιμώ ότι δυστυχώς ολοκλήρωσε τον σύντομο κύκλο της. Δεν μετανιώνω για την συστράτευσή μου μαζί της. Πιστεύω ότι ήταν μια έντιμη και ειλικρινής προσπάθεια στο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Σε μένα προσωπικά προσέφερε την ωραία αύρα που είχα γνωρίσει από την έναρξη της κομματικής μου στράτευσης στο ΚΚΕ εσωτερικού. Η κοινωνία όμως δεν υιοθέτησε τις προτάσεις μας, για τις οποίες όλοι πασχίσαμε με ανιδιοτέλεια. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη της ειλικρινούς και υπεύθυνης πολιτικής εκτίμησης για το περαιτέρω δέον γενέσθαι. Εκτιμώ ότι υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές οι οποίες είναι σεβαστές. Όσον με αφορά έχοντας συμπληρώσει 53 χρόνια συνεχούς κομματικής δραστηριότητας (Ρήγας Φεραίος, ΚΚΕεσωτ, ΚΚΕεσωτΑ-Α, ΑΚΟΑ, Συνασπισμός, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) παραμένω πλέον κομματικά άστεγος, αλλά όχι ασκεπής. Συνεχίζω να είμαι πολιτικά ενεργός υπό την πολιτική σκέπη της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Σία Αναγνωστοπούλου: «Παραμένω βουλευτής»

Ξεκάθαρη και αταλάντευτη εμφανίστηκε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr, για τις τελευταίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, που την καθιστά πλέον ανεξάρτητη βουλευτή, μια κατάσταση την οποία δηλώνει ότι δεν επέλεξε. «Παραμένω βουλευτής και αυτό δεν μπορώ να το θέσω σε καμία διαπραγμάτευση. Για εμένα, το να είναι κανείς βουλευτής είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν βάζω σε καμία διαπραγμάτευση το τι θα κάνω ή τι δεν θα κάνω. Πήραμε μια απόφαση, φύγαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που γινόταν το χάλι που γινόταν, που θεωρήσαμε ότι έχουμε έκπτωση της πολιτικής. Άρα, όσο παραμένω βουλευτής, θα είμαι βουλευτής του κόμματος που αποφασίσαμε να φτιάξουμε, και αυτό δεν το διαπραγματεύομαι», τονίζει.

«Τεράστιο λάθος η διάλυση της Κ.Ο.»

Η κ. Αναγνωστοπούλου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για τη στάση της απέναντι στην απόφαση διάλυσης της ΚΟ: «Δεν επέλεξα να είμαι αυτή τη στιγμή ανεξάρτητη βουλευτής και θεωρώ τεράστιο λάθος, πολιτικά και κοινωνικά, να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, γιατί και από φίλους και από εχθρούς, μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν, είχαμε πάντα μια κριτική ότι είμαστε η πιο σοβαρή Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Επίσης, αναφέρει τις συνεργασίες που η ίδια πίεσε να γίνουν σε επίπεδο Πάτρας: «Έκανα και σε επίπεδο Πάτρας, πίεσα για συνεργασίες και με τον κ. Παπανδρέου και με τον κ. Παναγιωτόπουλο, για κρίσιμα θέματα, όπως η Καλόγρια. Κάναμε συνεργασίες με ΠΑΣΟΚ, με ΣΥΡΙΖΑ, με ΚΚΕ για άλλα κρίσιμα θέματα που αφορούσαν την κοινωνία».

Με πολιτική ειλικρίνεια, η βουλευτής παραδέχεται ότι το κόμμα απέτυχε, χωρίς όμως να θεωρεί ότι αυτό δικαιολογεί τη διάλυση της ΚΟ. «Η Νέα Αριστερά δεν καταγράφηκε δημοσκοπικά, που σημαίνει ότι το κόμμα έχει αποτύχει πολιτικά, γιατί πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή την Κοινοβουλευτική Ομάδα, πριν λήξει η θητεία, δεν την διαλύεις. Οι κοινοβουλευτικές έδρες δεν είναι για πλάκα».

«Φτωχή μπήκα στην πολιτική και φτωχή βγαίνω»

Η κ. Αναγνωστοπούλου δίνει και μια πιο προσωπική διάσταση: «Το λέει ένας άνθρωπος που είχε επαγγελματική καριέρα, και πολύ σημαντική μάλιστα, δεν περίμενε να γίνει βουλευτής και εάν δει κάποιος το Πόθεν Έσχες μου θα καταλάβει ότι φτωχή μπήκα στην πολιτική και φτωχή βγαίνω», και προσθέτει: «Ο λαός της Αχαΐας με τίμησε και παραμένω βουλευτής μέχρι να λήξει η θητεία μου. Αυτή η τιμή που μας κάνει ο λαός είναι ιερή, δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Είμαι εκεί για να εκπροσωπώ τον λαό της Αχαΐας και να παρεμβαίνω σε θέματα που είναι σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων. Το τι θα κάνω δεν θα έπρεπε να μπαίνει σε κανένα ζύγι».