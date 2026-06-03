«AGRO FOOD & DRINK - EXPO PATRAS 2026»: Ανοίγει τις πύλες της η νέα πανελλήνια έκθεση αγροδιατροφής στην Πάτρα

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες της στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας η 1η Πανελλήνια Έκθεση Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας “AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026”.

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Με τη συμμετοχή δεκάδων εκθετών και με στόχο να αναδείξει τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 5 Ιουνίου η 1η Πανελλήνια Έκθεση Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026», που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 19:30, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε θεσμό πανελλαδικής εμβέλειας με ισχυρό αναπτυξιακό και οικονομικό αποτύπωμα για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τους εκθέτες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Η «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026» αποτελεί μια πρωτοβουλία που υπερβαίνει τα όρια μιας συμβατικής εμπορικής έκθεσης, δημιουργώντας ένα δυναμικό πεδίο συνάντησης παραγωγών, μεταποιητών, επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών της εστίασης και εκπροσώπων της αγοράς από ολόκληρη τη χώρα.

Η διοργάνωση αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία, προσελκύοντας εκατοντάδες εκθέτες και χιλιάδες επισκέπτες στην Πάτρα. Η αυξημένη επισκεψιμότητα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την εμπορική δραστηριότητα, την εστίαση, τη φιλοξενία και συνολικά το επιχειρείν στην περιοχή, δημιουργώντας ένα σημαντικό πολλαπλασιαστικό οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, η Έκθεση προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής των ελληνικών προϊόντων και ιδιαίτερα των προϊόντων της Αχαΐας. Τοπικοί παραγωγοί και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την καινοτομία των προϊόντων τους σε επαγγελματίες και καταναλωτές, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητα και την εμπορική τους παρουσία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η διάσταση της επιχειρηματικής δικτύωσης. Μέσα από επαγγελματικές συναντήσεις και στοχευμένες επαφές δημιουργούνται νέες προοπτικές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ανοίγουν δρόμοι για εμπορικές συμφωνίες, συνέργειες και επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας επενδύει στη δημιουργία ενός νέου θεσμού με πανελλαδική εμβέλεια και προοπτική διεθνούς αναγνώρισης. Στόχος είναι η Πάτρα να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον αγροδιατροφικό τομέα, τη γαστρονομία και την επιχειρηματικότητα, φιλοξενώντας κάθε χρόνο μια διοργάνωση υψηλού κύρους που θα προάγει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη.

Η «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026» έρχεται να αναδείξει τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας και να επιβεβαιώσει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αγροδιατροφή στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Με επίκεντρο την ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της παραγωγής με την αγορά, η Έκθεση φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν νέο αναπτυξιακό πυλώνα για την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την ελληνική οικονομία συνολικά.