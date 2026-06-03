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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

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Τουρνουά ποδοσφαίρου για την Ισότητα των Φύλων από τον Α.Ο. «Ίκαρος Πετρωτού» με τη συμμετοχή της ΠΔΕ

Τουρνουά ποδοσφαίρου για την Ισότητα των...

Στις 5 Ιουνίου

Με κεντρικό μήνυμα την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό και το «ευ αγωνίζεσθαι», ο Αθλητικός Όμιλος «Ίκαρος Πετρωτού» διοργανώνει το τουρνουά ποδοσφαίρου «GIRLS EQUAL BOYS». Θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2026, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου (γήπεδο 7x7) στο Πετρωτό Πατρών, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της ΕΠΣ Αχαΐας.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να προαχθεί η ισότητα, να καταπολεμηθούν τα έμφυλα  στερεότυπα και να ενθαρρυνθούν κορίτσια να ενταχθούν στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Το τουρνουά απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Για πρώτη χρονιά, θα συμμετάσχουν οι ακαδημίες αγοριών και κοριτσιών του ομίλου, η παιδική και η γυναικεία ομάδα, καθώς και τμήματα από άλλες τοπικές ακαδημίες.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ίκαρος Πετρωτού Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΠΣ Αχαϊας
Sports
Ποδόσφαιρο
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