Τζένιφερ Λόπεζ: Με ντεκολτέ- υπερθέαμα και τρισδιάστατα λουλούδια στη Νέα Υόρκη

Tα ρούχα που υπογραμμίζουν τις καμπύλες είναι λες και φτιάχτηκαν ειδικά για εκείνη.

Τον επόμενο μήνα η λατίνα ντίβα Τζένιφερ Λόπεζ κλείνει τα 57 της χρόνια αλλά το πέρασμα του χρόνου δεν απειλεί διόλου τον αισθησιασμό της σιλουέτας της. Το φόρεμα που επέλεξε για την πρεμιέρα της καινούριας της ταινίας στη Νέα Υόρκη, άφησε έκθαμβους τους παρευρισκομένους.