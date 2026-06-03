Τζένιφερ Λόπεζ: Με ντεκολτέ- υπερθέαμα και τρισδιάστατα λουλούδια στη Νέα Υόρκη

Ασυναγώνιστη η super star στην πρεμιέρα του φιλμ «Office Romance» που αρχίζει στο Netflix
Tα ρούχα που υπογραμμίζουν τις καμπύλες είναι λες και φτιάχτηκαν ειδικά για εκείνη.
Τον επόμενο μήνα η λατίνα ντίβα Τζένιφερ Λόπεζ κλείνει τα 57 της χρόνια αλλά το πέρασμα του χρόνου δεν απειλεί διόλου τον αισθησιασμό της σιλουέτας της. Το φόρεμα που επέλεξε για την πρεμιέρα της καινούριας της ταινίας στη Νέα Υόρκη, άφησε έκθαμβους τους παρευρισκομένους.
Στράπλες, πολύ εφαρμοστό, «γοργονέ» και με ένα από τα πλέον γαργαλιστικά ντεκολτέ που έχει φορέσει. Διακοσμημένο με τα πολύ trendy 3D λουλούδια και ολοκέντητο, υπηρέτησε υποδειγματικά το sexy glam style. O nude τόνος και τα μπουμπούκια πάνω του χάρισαν μια έξτρα ρομαντική διάσταση στο look. Μιλάμε βέβαια για couture τουαλέτα μοναδικής τεχνικής. Εχει ετικέτα Miss Sohee από την Spring/Summer 20025 collection, label σχεδιάστριας από τη Νότια Κορέα, που εδρεύει στο Λονδίνο.
H Λόπεζ υποδύεται μια ισχυρή CEO στην αισθηματική κομεντί «Office Romance» που ξεκινάει από 5/6 στο Netflix. Στο πλευρό της έχει τον 45χρονο Βρετανό ηθοποιό Mπρετ Γκόλντσάιν (o οποίος συνυπογράφει το σενάριο και έγινε γνωστός από την αθλητική, κωμική σειρά «Ted Lasso»).
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