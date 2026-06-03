Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μετά από μια ξαφνική περιπέτεια με την υγεία του, με τον γνωστό παρουσιαστή να παίρνει τελικά εξιτήριο το πρωί της Τετάρτης και να περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που βίωσε.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο παρουσιαστής ένιωσε αφόρητους πόνους, γεγονός που έκανε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Εκεί, οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και διέγνωσαν ότι η έντονη αδιαθεσία οφειλόταν σε κολικό νεφρού.

Μετά από δύο 24ωρα νοσηλείας και αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης στο σπίτι του.

Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο, ο παρουσιαστής έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στη ραδιοφωνική του εκπομπή, θέλοντας να καθησυχάσει τους ακροατές του, ενώ περιέγραψε με λεπτομέρειες τον έντονο πόνο που ένιωσε και το χρονικό της νοσηλείας του.

«Νιώθω λίγο άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι το πιο επώδυνο πράγμα που έχω βιώσει στα 52 μου χρόνια. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο», είπε ο παρουσιαστής.