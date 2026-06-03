Νεκρός, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την ιρανική επίθεση με drones

Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ ύστερα από την ιρανική επίθεση με drones, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Ζημιές σημειώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που βρίσκονται εντός του αεροδρομίου, ενώ η αεροπορική κίνηση παραμένει σε αναστολή.

Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.