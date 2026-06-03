Νεκρός, τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ μετά την ιρανική επίθεση με drones

Η αεροπορική κίνηση παραμένει σε αναστολή
Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ ύστερα από την ιρανική επίθεση με drones, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.
Ζημιές σημειώθηκαν επίσης σε εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών που βρίσκονται εντός του αεροδρομίου, ενώ η αεροπορική κίνηση παραμένει σε αναστολή.
Στο μεταξύ, το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας έδαφος και εγκαταστάσεις του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν για την υποστήριξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα αυτοάμυνας και ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να απαντήσει, περιλαμβανομένης της στόχευσης της πηγής τυχόν μελλοντικών επιθέσεων.
Παράλληλα, η Κίνα κάλεσε Ιράν και ΗΠΑ να τηρήσουν την εκεχειρία και εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα σημερινά πυρά από το Ιράν και τις ΗΠΑ.
Σε καθημερινή ενημέρωση Τύπου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν την εκεχειρία και προέτρεψε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον να διατηρήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεών τους.
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