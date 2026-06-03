«Νέα Δυτική Ελλάδα»: Άμεση ανάγκη αποκατάστασης των εύκαμπτων οριοδεικτών στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου

Ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» Διονύσιος Καπλάνης και Αντώνιος Τσαγρής για τις εκτεταμένες φθορές και την απουσία εύκαμπτων οριοδεικτών στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, όπως επισημαίνεται.

Η ανακοίνωση της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» αναφέρει τα εξής:

Ερώτηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Ε. Ηλείας της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», Διονύσιος Καπλάνης και Αντώνιος Τσαγρής, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα της εκτεταμένης φθοράς και απουσίας εύκαμπτων οριοδεικτών σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, σε αρκετά σημεία του οδικού άξονα οι πλαστικοί οριοδείκτες, που είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο μέτρων οδικής ασφάλειας για την αποτροπή επικίνδυνων ελιγμών και αντικανονικών προσπεράσεων, έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί χωρίς να έχουν αντικατασταθεί.

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς πρόκειται για κρίσιμα στοιχεία παθητικής ασφάλειας σε έναν δρόμο που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Η έλλειψη συντήρησης και έγκαιρης αποκατάστασης των οριοδεικτών ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών και επιβατών.

Με την ερώτησή τους οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι ζητούν να ενημερωθούν:

Εάν έχει καταγραφεί επισήμως η υφιστάμενη κατάσταση και το μέγεθος των φθορών ή απωλειών των οριοδεικτών.

Εάν υπάρχει προγραμματισμός για την άμεση αποκατάσταση και επανατοποθέτησή τους στα σημεία όπου έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί.

Εάν έχει αξιολογηθεί η επίπτωση της απουσίας τους στην οδική ασφάλεια της Οι κ.κ. Καπλάνης και Τσαγρής υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των

αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποκατασταθούν οι υποδομές οδικής ασφάλειας καιΠαλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Οι κ.κ. Καπλάνης και Τσαγρής υπογραμμίζουν την ανάγκη άμεσης παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αποκατασταθούν οι υποδομές οδικής ασφάλειας και να ενισχυθεί η προστασία των πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τον συγκεκριμένο οδικό άξονα.