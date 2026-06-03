Mε Απ. Γεωργαρά και Αν. Μπιτσάκο η Εθνική ανδρών

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Ανδρών, εν όψει της συμμετοχής της στην τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (22-26/7).

Ανάμεσά τους και δύο πατρινοί, πρώην παίκτες του ΝΟΠ, ο Απόστολος Γεωργαράς και ο Ανδρέας Μπιτσάκος.

Αναλυτικά:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ:

ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ:

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΣΠΑΧΙΤΣ ΣΕΜΙΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

ΑΛΑΦΡΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ



ΓΚΙΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



ΚΑΚΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΝΙΚΟΛΑΪ́ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΠΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ:

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ:

ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ:

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

USC:

ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΑΡΣΕΪΓ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η προετοιμασία ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 10:00 το πρωί στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.