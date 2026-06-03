Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά ένα τρίχρονο κορίτσι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου στην περιοχή του Μενιδίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα τρίχρονο κοριτσάκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας ένας 31χρονος οδηγός ΙΧ παρέσυρε με το όχημα του την ανήλικη την ώρα που έβγαινε από χώρο στάθμευσης.

Το κορίτσι αρχικά διακομίσθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, αλλά στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.