Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Εγκλωβισμένος στην ταράτσα της πολυκατοικίας

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.
Συναγερμός έχει σημάνει στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη γειτονιά του Κορυδαλλού έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις.
Η γειτονιά έχει γεμίσει καπνό ενώ ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί στη ταράτσα.
Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.
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