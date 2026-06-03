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Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Εγκλωβισμένος στην ταράτσα της πολυκατοικίας

Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Εγκλωβ...

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη γειτονιά του Κορυδαλλού έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις.

Η  γειτονιά έχει γεμίσει καπνό ενώ ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί στη ταράτσα.

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. 

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#tags Φωτιά Πυροσβεστική
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