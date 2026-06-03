Κορυδαλλός: Φωτιά σε διαμέρισμα – Εγκλωβισμένος στην ταράτσα της πολυκατοικίας

Συναγερμός έχει σημάνει στον Κορυδαλλό καθώς λίγο μετά τις 10:00 ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη γειτονιά του Κορυδαλλού έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούγονται εκρήξεις.

Η γειτονιά έχει γεμίσει καπνό ενώ ένας ένοικος έχει εγκλωβιστεί στη ταράτσα.

Στο σημείο σπεύδει ειδικό μηχάνημα της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.