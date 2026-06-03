Χάρης Παναγόπουλος: Εστησε «πλατεία ελληνικού χωριού» στον country γάμο της Mελία Κρέιλινγκ

Ελληνική παράδοση, χαρούμενη απλότητα, δροσερά αγριολούλουδα και αρτίστικο ταμπεραμέντο. Με τη σφραγίδα του Πατρινού wedding planner Χάρη Παναγόπουλου πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ο γάμος της ηθοποιού των "Πανθέων" και του "Emily in Paris", Μελία Κρέιλινγκ με τον αγαπημένο της αρχιτέκτονα Νικόλα Καλαντζόπουλο. Και ήταν ένα αυθεντικό γαμήλιο γλέντι στην κυκλαδίτικη ενδοχώρα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Το γεγονός απασχόλησε εκτενώς τα media καθώς κυκλοφόρησαν εικόνες στο διαδίκτυο και ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν γνωστοί εκπρόσωποι της εγχώριας showbiz. Kουμπάρα ήταν η καθιερωμένη χορογράφος Πατρίτσια Απέργη.

Τα κεντητά τραπεζομάντηλα, τα μπουκέτα εξοχής, οι λευκές κανάτες, οι ξύλινες καρέκλες, τα λαμπιόνια πανηγυριού συνέθεταν ένα ασυναγώνιστο country περιβάλλον. Σύμφωνα με το Χάρη Παναγόπουλο ήταν επιθυμία της Μελία, να δείχνουν στο κτήμα όλα χαλαρά και καθόλου επιτηδευμένα. Ο ίδιος εργάστηκε μεθοδικά για να στήσει ένα σκηνικό "πλατείας ελληνικού χωριού".

H σαγηνευτική νύφη επέλεξε για την τελετή μια bridal δημιουργία του διεθνούς φήμης label Anthropologie. Το νυφικό ήταν στράπλες, γεμάτο πτυχές και ασυμμετρίες, με στενό μπούστο και πλούσια φούστα. Το συνδύασε ανατρεπτικά με statement oversized σκουκαρίκια, ανθοδέσμη με μαργαρίτες και τελείως φυσικό χτένισμα. Στη συνέχεια ξεφάντωσε με εξώπλατο mini dress, παίζοντας με το αιθέριο πέπλο της.

Η είσοδός της πάντως με το άσμα "Του αγοριού απέναντι" ήταν σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον άκρως κινηματογραφική.