Α. Παναγιωτόπουλος:«Καρδιολογικοί ασθενείς αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και επιπλέον κόστος για αναγκαίες εξετάσεις»

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας για τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με παράνομες πρόσθετες χρεώσεις σε αξονικές στεφανιογραφίες σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα αλλά και για τις πολύμηνες καθυστερήσεις πρόσβασης ασφαλισμένων σε κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις, ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή δεκατριών (13) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες ασθενών με συγγενείς καρδιοπάθειες και ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, που παρακολουθούνται συστηματικά σε δημόσια νοσοκομεία, για τη διενέργεια αξονικής στεφανιογραφίας σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα ζητούνται επιπλέον ποσά που φτάνουν ακόμη και τα 120 ευρώ πέραν της νόμιμης συμμετοχής μέσω ΕΟΠΥΥ, με την επίκληση της υποχρεωτικής παρουσίας καρδιολόγου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Την ίδια στιγμή, ασθενείς που χρειάζονται κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με αναμονές που σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν ακόμη και τους έξι μήνες, τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και σε συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών που χρειάζονται συστηματική ιατρική παρακολούθηση.

Με την ερώτηση ζητούνται σαφείς απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ για το εάν έχουν ελεγχθεί οι σχετικές καταγγελίες, αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρη, ισότιμη και χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις πρόσβαση των ασφαλισμένων σε κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις.

Η πρόσβαση στην υγεία δεν μπορεί να μετατρέπεται σε προνόμιο όσων μπορούν να πληρώνουν επιπλέον. Οι πολίτες πρέπει να έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπή φροντίδα και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας.