Στη Γκιόστρα της Ζακύνθου το Πλήρωμα 94

Στη Ζάκυνθο βρέθηκε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τριανταμελής αντιπροσωπεία του Πληρώματος 94, προκειμένου να συμμετάσχει στο ιστορικό μεσαιωνικό δρώμενο της «Γκιόστρα» που διοργανώνεται στο νησί εδώ και τρεις δεκαετίες.

Πρόκειται για ένα μοναδικό τριήμερο θεάματος, πολιτισμού και παράδοσης που μετατρέπει το ιστορικό κέντρο της πόλης σε ένα ζωντανό μεσαιωνικό σκηνικό με ιππότες, μουσικές, θεατρικά δρώμενα και εντυπωσιακές παρελάσεις.

Η Γκιόστρα της Ζακύνθου αποτελεί τη μοναδική αντίστοιχη διοργάνωση στην Ελλάδα που αναβιώνει αυθεντικά και με ιστορική τεκμηρίωση την «Γκιόστρα του Δαχτυλιδιού», ένα ιππικό δρώμενο γνωστόαπό τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Μέσα από τη συνύπαρξη ιστορίας, μουσικής, θεάτρου, χορού και λαϊκής παράδοσης, το δρώμενο έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ετήσιο πολιτιστικό θεσμό με ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Στη φετινή Γκιόστρα συμμετείχε πολυμελής αντιπροσωπεία από την Ιταλία (από τις πόλεις Σουλμόνα, Νάρνι και Ανβ έρσα), εκπρόσωποι από τη Μεγάλη Βρετανία καθώς και πολιτιστικά σωματεία από Ζάκυνθο, Κύθηρα, Μάνη, Λαμία και Ζωγράφου.

Το «Πλήρωμα 94» εμπλούτισε τη δράση της Παιδικής Γκιόστρας το βράδυ του Σαββάτου με μεσαιωνικά παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Τα ειδικά σχεδιασμένα για την περίσταση παιχνίδια στήθηκαν στην Πλατεία Σολωμού και υποδέχτηκαν Ζακυνθινούς και επισκέπτες πριν και μετά τα αγωνίσματα. Η συμμετοχή ήταν αθρόα, και ο ενθουσιασμόςσυμμετεχόντων και διοργανωτών μεγάλος. Το δρώμενο εμπλουτίστηκε με παράσταση κουκλοθέατρου και κεράσματα πατρινών προϊόντων (λουκούμια, ξερολούκουμα, τεντ ούρα) ενώ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι για όλες τις ξένες αποστολές.

Στη μεγάλη εκδήλωση της Κυριακής το «Πλήρωμα 94» συνεισέφερε μέλη του σε διάφορους ρόλους κατά την παρέλαση και το τελετουργικό των αγώνων (Πρεβεδούρος, ξυλοπόδαρος, γελωτοποιός, φρουροί, ιππότες, ακροβάτες, λαμπαδηδρόμοι, ανιμ ατέρ κ.α.). Η πατρινή αντιπροσωπεία παρήλασε ανάμεσα στις ξένες αποστολές με μεσαιωνικά κοστούμια επιδεικνύονταςταυτόχρονα στο κοινό μαριονέτες διαφόρωνειδών και μεγεθών.

Το «Πλήρωμα 94» συγχαίρει την «Giostra diZante» για την εξαιρετική διοργάνωση και ευχαριστεί για την πρόσκληση, τη φιλοξενία και την υποδειγματική συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες εκφράζει και προς το ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας και την Πρόεδρο Λυδία Καραθανασοπούλου για την ευγενική παραχώρηση κοστουμιών από το βεστιάριό του (υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Στρατ οπούλου) καθώς και στον Κώστα Σαλπιστή για τη καθοριστική συμμετοχή του σ την αποστολή με το κουκλοθέατρο και τις χειροποίητες ξύλινες μαριονέτες του.