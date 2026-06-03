Πάτρα: Εξαρθρώθηκε συμμορία διαρρηκτών- Δύο συλλήψεις μετά από επιχειρήσεις σε Ριγανόκαμπο και Δυτική Αχαΐα

Σημαντικό πλήγμα στην εγκληματικότητα κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση σε διαρρήξεις και κλοπές κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουνίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνδρομή των ομάδων ΟΠΚΕ Πατρών και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε καταυλισμούς στον Ριγανόκαμπο Εγλυκάδας, στα Καρέικα Δυτικής Αχαΐας και στην περιοχή των Προσφυγικών, όπου εντοπίστηκαν τα δύο μέλη της συμμορίας. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή.

Η μεθοδολογία της συμμορίας

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Στόχευαν κυρίως κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Πάτρας, επιλέγοντας να δρουν κατά τις νυχτερινές ώρες.

Οι δράστες αναρριχούνταν σε μπαλκόνια χρησιμοποιώντας σωλήνες αποχέτευσης, εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών, τέντες ή ακόμη και σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια εισέρχονταν στα σπίτια από ανασφάλιστες μπαλκονόπορτες ή μικρά ανοίγματα, ενώ ένας συνεργός παρέμενε σε επιφυλακή έξω από το κτίριο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές ως μέσο τέλεσης των παράνομων ενεργειών.

Πάνω από 110.000 ευρώ η λεία

Από τη μέχρι στιγμής προανάκριση έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 34 περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών κλοπών, εκ των οποίων 33 αφορούν διαρρήξεις σε κατοικίες και μία απόπειρα κλοπής από όχημα.

Ειδικότερα, αποδίδονται στη συμμορία 22 κλοπές και απόπειρες κλοπών σε περιοχές όπως η Αρόη, το Ψαροφάι και τα Ζαρουχλέικα, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 81.750 ευρώ.

Από τις κατοικίες αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, μεγάλα χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, επώνυμα ρολόγια, χρυσές λίρες και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε εμπλοκή και σε 12 ακόμη διαρρήξεις που είχαν σημειωθεί κατά τα έτη 2024 και 2025 σε περιοχές όπως το Κάτω Καστρίτσι, το Ρίο και άλλες συνοικίες της Πάτρας. Η αξία των κλοπιμαίων από τις συγκεκριμένες υποθέσεις εκτιμάται σε περίπου 29.825 ευρώ.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών συνεχίζει την προανάκριση, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις που παραμένουν ανεξιχνίαστες.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.