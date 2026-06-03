Μεσολόγγι: Εξιχνιάστηκε άγρια ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στο Αγγελόκαστρο

Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας με ιδιαίτερη σκληρότητα σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγγελόκαστρο και συνελήφθησαν δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουνίου 2026 στην Ελευθερούπολη Καβάλας και στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο αλλοδαπών ανδρών είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την Ανακρίτρια Αιτωλοακαρνανίας, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία από κοινού τελεσθείσα με ιδιαίτερη σκληρότητα, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η υπόθεση αφορά ληστεία που σημειώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στο Αγγελόκαστρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο συλληφθέντες μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους, οι οποίοι παραμένουν ασύλληπτοι, εισέβαλαν σε οικία ηλικιωμένης γυναίκας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και φορώντας γάντια.

Κατά την εισβολή τους, φέρονται να άσκησαν βία με ιδιαίτερη σκληρότητα στην ηλικιωμένη, χτυπώντας την στο κεφάλι, στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, προκειμένου να την εξαναγκάσουν να αποκαλύψει πού φυλάσσονταν χρήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 70 ευρώ και κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός τους, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την επιτήρηση του χώρου κατά τη διάρκεια της ληστείας.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε έφερε πινακίδες κυκλοφορίας άλλου αυτοκινήτου, με σκοπό να δυσχερανθεί ο εντοπισμός των δραστών από τις Αρχές.

Κατά τις συλλήψεις κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση του οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία, καθώς και ενός μεταλλικού κόφτη και ενός περιλαίμιου μοτοσικλέτας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με παράλληλη έδρα το Μεσολόγγι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.