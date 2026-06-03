Πάτρα: Εγκαινιάζεται παρουσία Γιαννακόπουλου, το νέο Ερευνητικό Κέντρο της ΒΙΑΝΕΞ – Επένδυση 10 εκατ. ευρώ στη ΒΙ.ΠΕ.

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της φαρμακευτικής έρευνας και παραγωγής στην Πάτρα σηματοδοτεί η λειτουργία του νέου Ερευνητικού Κέντρου της ΒΙΑΝΕΞ στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Τα εγκαίνια και η τελετή αγιασμού των νέων εγκαταστάσεων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Ιουνίου, στις 11:30 το πρωί, παρουσία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις ερευνητικές και παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας. Μέσω του νέου κέντρου, η μονάδα παραγωγής αντιβιοτικών που λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών αναβαθμίζεται πλήρως και εντάσσεται πλέον ως το τέταρτο εργοστάσιο του Ομίλου, ακολουθώντας τα πλέον σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα της φαρμακοβιομηχανίας.

Η συγκεκριμένη παραγωγική μονάδα αποκτήθηκε το 1999 από το ΙΦΕΤ και εξελίχθηκε σε μια εξειδικευμένη εγκατάσταση παραγωγής κεφαλοσπορινούχων προϊόντων. Σήμερα, στο εργοστάσιο παράγονται και συσκευάζονται φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές, όπως σιρόπια, κάψουλες, δισκία και ενέσιμες μορφές αντιβιοτικών διαφόρων γενεών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πιστοποίηση του νέου Ερευνητικού Κέντρου από την TUV HELLAS (TUV NORD), γεγονός που καθιστά τη ΒΙΑΝΕΞ την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει πιστοποίηση για το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Παράλληλα, η εταιρεία επαναπιστοποιήθηκε για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων, αλλά και τη διαχείριση ποιοτικών διαδικασιών που αφορούν την έρευνα, το μάρκετινγκ, την επιστημονική ενημέρωση, τη φαρμακοεπαγρύπνηση, τις πωλήσεις και τη διανομή προϊόντων.

Η επένδυση στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών ενισχύει τον ρόλο της πόλης ως σημαντικού κόμβου στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της καινοτομίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την έρευνα, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην περιοχή.

Όπως έχει επισημάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, η διαρκής επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία και την επιστημονική εξέλιξη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας για τον άνθρωπο και την κοινωνία.