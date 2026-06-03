Σοκάρουν τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα μας: 373 θάνατοι το 2025, ποιοι κινδυνεύουν

Με 2,68 πνιγμούς ανά 100.000 πληθυσμού για το 2022 η Ελλάδα βρισκόταν πολύ κάτω από τις χώρες της Βαλτικής, αισθητά κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (3,8) και αισθητά επίσης επάνω από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη σχετική και πιο πρόσφατη κατάταξη του ευρωπαϊκού τμήματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι χώρες της «γηραιάς ηπείρου» σημειώνουν τους εξής αριθμούς πνιγμών ανά 100.000 του γενικού πληθυσμού, πάντα με στοιχεία του 2022:

Θέση Χώρα Ανά 100.000

1 Λετονία 4,88

2 Λιθουανία 4,20

3 Ελλάδα 2,68

4 Λιχτενστάιν 2,54

5 Ρουμανία 2,49

6 Εσθονία 2,23

7 Σλοβακία 2,21

8 Κροατία 1,92

9 Φινλανδία 1,66

10 Νορβηγία 1,59

11 Ιρλανδία 1,59

12 Βουλγαρία 1,55

13 Τσεχία 1,48

14 Πολωνία 1,42

15 Σλοβενία 1,19

16 Σερβία 1,18

17 Γαλλία 1,16

18 Κύπρος 1,04

19 Πορτογαλία 1,03

20 Ουγγαρία 0,97

21 Ισπανία 0,94

22 Σουηδία 0,84

23 Ελβετία 0,82

24 Δανία 0,80

25 Ισλανδία 0,79

26 Τουρκία 0,67

27 Γερμανία 0,64

28 Βέλγιο 0,61

29 Αυστρία 0,59

30 Μάλτα 0,57

31 Ιταλία 0,50

32 Ολλανδία 0,47

33 Λουξεμβούργο 0,15

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας σημειώθηκε πέρυσι ένας αυξημένος αριθμός θανάτων από πνιγμούς, ήτοι 373, ακολουθώντας τη θλιβερή αύξηση του σχετικού φαινομένου κατά την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να ανακοινώνει χθες την έναρξη της αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων SMS προς τους κατοίκους της χώρας μας, ηλικίας άνω των 60 ετών.

Το μήνυμα θα προτρέπει σε επισταμένη προσοχή και τήρηση όλων των σχετικών κανόνων για να απολαμβάνουμε την θάλασσα, αλλά και τις πισίνες στα ξενοδοχεία, χωρίς αυτά να μετατρέπονται σε θανατηφόρο κίνδυνο για τους κολυμβητές.

Τριάντα άνθρωποι πνίγονται κάθε ώρα στον πλανήτη

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι από 30 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κάθε ώρα, κάθε ημέρα παγκοσμίως. Περίπου οι μισοί από αυτούς είναι κάτω των 29 ετών, ενώ το ¼ αυτών των θανάτων αφορά παιδιά κάτω των 5 ετών. Στην πρόσφατη έκθεση του ΠΟΥ σχετικά με την παγκόσμια κατάσταση για την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται σημαντική μείωση παγκοσμίως της συχνότητας των πνιγμών κατά 38% από το 2000 (από 6,1 σε 3,8 πνιγμούς ανά 100.000 πληθυσμού). Παρ' όλα αυτά, η πρόοδος χαρακτηρίζεται αργή και ανεπαρκής για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα πλέον στους 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας σε δραστηριότητες αναψυχής σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, με τον οποίο ο ΕΟΔΥ συνεργάζεται μέσω της ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών για τη μείωση των πνιγμών.

Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων συμβαίνει στη θάλασσα (99%), ενώ το 70% των θυμάτων είναι άνδρες. Κατά μέσο όρο, 72% αυτών των θανάτων οφείλονται σε πνιγμό, 16% σε μη προσδιορισμένα αίτια, 11% σε παθολογικά αίτια και 1% σε ατυχήματα. Η πλέον ευάλωτη ηλικιακή ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, τα οποία αντιστοιχούν στο 81% των θανάτων στη χώρα μας.

Ειδικότερα, το 2024, 395 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής (κολύμβηση, υδάτινα σπορ, υδάτινες δραστηριότητες αναψυχής).

Από τους 395, οι 388 έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, ενώ οι υπόλοιποι 7 στα εσωτερικά ύδατα της χώρας (λίμνες, ποτάμια, κολυμβητικές δεξαμενές κ.λπ.). Η συντριπτική πλειονότητα των θανάσιμων ατυχημάτων (98%) στη θάλασσα συνέβη κοντά στην ακτή και όχι στην ανοιχτή θάλασσα, κατά τη διάρκεια κολύμβησης (95%), ενώ το 66% των θανάσιμων ατυχημάτων κατά την κολύμβηση συνέβησαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη.

Ο μήνας με τα περισσότερα θανάσιμα ατυχήματα ήταν ο Ιούλιος (33%), ακολουθούμενος από τον Iούνιο (21%), ενώ εντός των χρονικών διαστημάτων 08:00-10:00, 12:00-13:00 και 14:00-15:00 καταγράφηκαν τα περισσότερα θανάσιμα ατυχήματα (11% σε έκαστο), τις ώρες που η προσέλευση στις παραλίες είναι αυξημένη.

Εξάλλου, για την πενταετία 2019-2023, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από ακούσιους πνιγμούς στην Ελλάδα ήταν:

Έτος Θάνατοι στο υδάτινο περιβάλλον

2019 389

2020 351

2021 342

2022 398

2023 407

Μέσος όρος 360

Πηγή: Safe Water Sports

Γεωργιάδης: Η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την πρόληψη των ακουσίων πνιγμών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Τα στοιχεία που καταγράφονται κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι συμπολίτες μας, μεγαλύτερης ηλικίας, μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές. Το υπουργείο Υγείας στηρίζει την πρωτοβουλία του «Safe Water Sports» και του ΕΟΔΥ για την ενημέρωση των πολιτών άνω των 60 ετών σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα. Μέσα από δράσεις που φέρνουν την ενημέρωση κοντά στους πολίτες, ενισχύεται η προσπάθεια πρόληψης και μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα ζητήσω από την ΗΔΙΚΑ να στείλουμε sms και email σε όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας με το σποτάκι και το ενημερωτικό για να ενημερώσουμε άμεσα τους συμπολίτες μας. H κολυμβητική περίοδος ξεκινάει, να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί».

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δήλωσε:

«Η σύμπραξη με το Safe Water Sports, που έχει τόσο καλά οργανώσει όλες αυτές τις δράσεις, είναι αξιοθαύμαστη. To υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ δεν συνεισφέρουν στην πρόληψη μόνο με συγκεκριμένες οδηγίες. Μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το πρόγραμμα "Προλαμβάνω", το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που έχει μια καρδιοπάθεια και δεν το ήξερε μπορεί να πάθει μια αρρυθμία μέσα στο νερό και να χάσει τη ζωή του. Το πρόγραμμα, λοιπόν, "Προλαμβάνω" είναι ό,τι καλύτερο για να προλαμβάνουμε ατυχήματα πέρα από τις οδηγίες. Υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να κάνουμε και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που ιδιωτικοί φορείς δραστηριοποιούνται, ευαισθητοποιούν τον κόσμο και εμάς και νομίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να μειώσουμε τα θαλάσσια ατυχήματα στη χώρα μας, μία κατ’ εξοχήν θαλασσινή χώρα».

Ο πρόεδρος του Safe Water Sports, Παναγιώτης Πασχαλάκης, δήλωσε:

«Το να έχουμε στο πλευρό μας το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η πρόληψη των πνιγμών αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Μαζί μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες όλη την απαραίτητη ενημέρωση και ιδιαίτερα στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών, για τους οποίους η σωστή πληροφόρηση πριν την είσοδο στη θάλασσα μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Στόχος μας είναι η καμπάνια αυτή να φτάσει σε κάθε σημείο όπου βρίσκονται και ενημερώνονται οι μεγαλύτερης ηλικίας πολίτες, ώστε το καλοκαίρι να είναι ασφαλές για όλους».

Πώς δημιουργήθηκε το Safe Water Sports

Ο μη- κερδοσκοπικός Οργανισμός Safe Water Sports δραστηριοποιείται από το 2015 με βασικό στόχο την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων. Οι δράσεις του Οργανισμού αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον (aquatic environment) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, πάνω στα θέματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους στο νερό, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις άλλες δραστηριότητες αναψυχής που γίνονται σε αυτό.

Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με αφορμή ένα τραγικό γεγονός που συνέβη το καλοκαίρι του 2014 στη Μύκονο, όταν ένα 10χρονο παιδί, ο Μιχαήλ Πασχαλάκης, έχασε τη ζωή του κάνοντας θαλάσσια σπορ μαζί με τους φίλους του. Ο πατέρας του Μιχαήλ, Παναγιώτης Πασχαλάκης, είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οργανισμού Safe Water Sports.