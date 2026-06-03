Πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την πυροπροστασία της Αχαΐας - Τα μέτρα και οι εμπλεκόμενοι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» πραγματοποίησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Sebastian Sanchez. Παράλληλα, αναδείχθηκε το πολυδιάστατο αποτύπωμα της επιχείρησης στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες συνεχούς παρουσίας και επενδύσεων στην περιοχή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργαζόμενων οργανισμών και των μέσων ενημέρωσης.

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενίσχυσης των δομών πυροπροστασίας στην Αχαΐα και εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην περιοχή του Αλισσού, η εγκατάσταση ανοικτών δεξαμενών νερού σε καίρια σημεία της Αχαΐας για την υποστήριξη πυροσβεστικών επιχειρήσεων, η προμήθεια σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και η ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας με εξοπλισμό ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Sebastian Sanchez υπογράμμισε ότι η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της εταιρείας, τονίζοντας πως η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μεταφράζεται σε δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του εργοστασίου Πάτρας, Θ. Γιούλης, χαρακτήρισε τη μονάδα ως πυλώνα ανάπτυξης, καινοτομίας και υπευθυνότητας για την Αχαΐα, επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει μετρήσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.