Πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την πυροπροστασία της Αχαΐας - Τα μέτρα και οι εμπλεκόμενοι - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Δίπλα στην Αχαΐα με δράσεις πυροπροστασίας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος «Δίπλα στην Πάτρα. Χτίζοντας Ανθεκτικότητα για το Αύριο» πραγματοποίησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στην Πάτρα, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, Sebastian Sanchez. Παράλληλα, αναδείχθηκε το πολυδιάστατο αποτύπωμα της επιχείρησης στην τοπική κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, έπειτα από σχεδόν πέντε δεκαετίες συνεχούς παρουσίας και επενδύσεων στην περιοχή.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργαζόμενων οργανισμών και των μέσων ενημέρωσης.
Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μια στοχευμένη πρωτοβουλία ενίσχυσης των δομών πυροπροστασίας στην Αχαΐα και εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία και το Εθελοντικό Σώμα Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η αποκατάσταση και αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης στην περιοχή του Αλισσού, η εγκατάσταση ανοικτών δεξαμενών νερού σε καίρια σημεία της Αχαΐας για την υποστήριξη πυροσβεστικών επιχειρήσεων, η προμήθεια σύγχρονου επιχειρησιακού εξοπλισμού για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και η ενίσχυση του Εθελοντικού Σώματος Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας με εξοπλισμό ατομικής προστασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης η συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, με έμφαση στις επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Ο Sebastian Sanchez υπογράμμισε ότι η Πάτρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της εταιρείας, τονίζοντας πως η βιώσιμη ανάπτυξη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μεταφράζεται σε δράσεις που στηρίζουν έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του εργοστασίου Πάτρας, Θ. Γιούλης, χαρακτήρισε τη μονάδα ως πυλώνα ανάπτυξης, καινοτομίας και υπευθυνότητας για την Αχαΐα, επισημαίνοντας ότι η σύγχρονη βιομηχανία μπορεί να παράγει μετρήσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.
Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Επενδύσεις και δράσεις πυροπροστασίας
Ο Γενικός Διευθυντής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Sebastian Sanchez
"Πρώτη μας προτεραιότητα ήταν να ακούσουμε προσεκτικά τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και των θεσμικών φορέων. Αυτό είναι κάτι που κάνουμε πάντοτε, καθώς κάθε ενέργεια οφείλει να στοχεύει στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, πραγματικών ανθρώπων, σε πλήρη συνεργασία με τους εκπροσώπους τους και με τους ειδικούς του πεδίου. Σχεδιάσαμε μια σειρά πρωτοβουλιών που
επικεντρώνονται σε τρεις κρίσιμους άξονες.
1. Στηρίζουμε την αποκατάσταση και αναβάθμιση αντλιοστασίων ύδρευσης στην πληγείσα περιοχή του Αλισσού, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε νερό για τους κατοίκους της περιοχής.
2. Σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, επενδύουμε σε ανοιχτές δεξαμενές νερού, στρατηγικά τοποθετημένες σε ορεινές περιοχές της Αχαΐας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Βιομηχανικής Περιοχής γύρω μας, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις εναέριας πυρόσβεσης και να ενισχυθεί η τοπική ικανότητα πυροπροστασίας. Παράλληλα, συνεισφέρουμε επιχειρησιακό εξοπλισμό για την ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
3. Οι εθελοντές πυροσβέστες της Δυτικής Αχαΐας επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών. Η στήριξή τους με τον κατάλληλο προστατευτικό και επιχειρησιακό εξοπλισμό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως αναγνώριση της προσφοράς τους. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς είναι ότι το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά απλώς την κοινωνική ευθύνη. Αφορά τη συνεργασία. Αφορά την επένδυση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών που βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.
Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνει τον ευρύτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη βιωσιμότητα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία".
Ο διευθυντής του εργοστασίου Πάτρας Θ. Γιούλης
"Για να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, με σταθερό στόχο να διατηρούμε την Πάτρα στην αιχμή της παραγωγικής και τεχνολογικής εξέλιξης. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως η σύγχρονη γραμμή παραγωγής μηλίτη, την καινοτόμο παραγωγή βαρελιών μίας χρήσης, την επέκταση των αποθηκευτικών μας χώρων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής με νέο συγκρότημα συλλογής και επεξεργασίας CO2, καθώς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών καυσίμων και ενέργειας.
Ανάμεσα σε αυτές τις επενδύσεις ξεχωρίζουν οι πράσινες τεχνολογίες, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW ιδιοκατανάλωσης, το οποίο ήδη καλύπτει περίπου το 10% των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια. Και αυτό είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής μας προσπάθειας να συνδυάζουμε την παραγωγική ισχύ με τη βιωσιμότητα.
Έχουμε και τη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας μια ακόμη ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη:
η εμβληματική πράσινη επένδυσή μας στο πρώτο ηλιοθερμικό πάρκο στην Ελλάδα, δυναμικότητας 5,75 MW, ολοκληρώνεται και από τον επόμενο μήνα ξεκινούν οι δοκιμές. Με την επένδυση αυτή, αναμένουμε να καλύπτουμε έως και το 25% των αναγκών μας σε θερμική ενέργεια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη μετάβασή μας σε ένα πιο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο".
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