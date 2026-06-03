Το χιουμοριστικό βίντεο του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσσυς Μάλφα στα ΣΕΑ Αταλάντης

Ένα χιουμοριστικό βίντεο τράβηξαν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέσσυ Μάλφα στα ΣΕΑ Αταλάντης, εκεί όπου γυρίστηκε το νέο βιντεοκλίπ των δίδυμων κορών τους με το συγκρότημα Σκιαδαρέσες.

Το ζευγάρι εμφανίζεται μαζί με τον γιο του, Γιάγκο Σκιαδαρέση να κινείται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στους ρυθμούς του κομματιού που κυκλοφόρησαν οι Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση «ΣΕΑ Αταλάντης».

Πιο αναλυτικά, οι δύο ηθοποιοί στέκονται ακριβώς κάτω από την πινακίδα ενός από των πιο αναγνωρίσιμων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών της χώρας, ο οποίος τελευταία έχει γίνει viral λόγω του τραγουδιού. Στο βίντεο μάλιστα που ανάρτησε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει επιλέξει το απόσπασμα του κομματιού που αναφέρει «είμαι ξετσίπωτη είμαι φασαία, είμαι ατάλαντη, ακραία και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς θα 'μουν υπάλληλος στα ΣΕΑ».