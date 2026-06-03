Κουβέιτ: Το Ιράν έπληξε με drones το διεθνές αεροδρόμιο

Τραυματίες και σοβαρά πλήγματα, προκάλεσε η νέα επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Κουβέιτ, κατά τη διάρκεια της νύχτας (03.06.2026) παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ πως η Τεχεράνη δεν κατάφερε να πλήξει τους στόχους του τόσο στο Κουβέιτ όσο και στο Μπαχρέιν.

Η έστω και προσωρινή ειρήνη στη Μέση Ανατολή , κρέμεται από μία λεπτή κλωστή, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε με drones και πυραύλους το Ιράν και την «απάντηση» με βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο νησί Κεσμ και σε δεξαμενόπλοιο που έπλεε προς ιρανικό λιμάνι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ, ανακοίνωσε πως τα εχθρικά drones έπληξαν εν τέλει το διεθνές αεροδρόμιο, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων.

Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

«Εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν σήμερα το τέρμιναλ επιβατών (T1) του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, στο πλαίσιο μιας ιρανικής επίθεσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματισμούς ανθρώπων», ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις στο X.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέστειλε την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.