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Μόνο με κράνος η ενοικίαση μοτοσικλέτας και γουρούνας -Τι θα ισχύει με το δίπλωμα οδήγησης

Μόνο με κράνος η ενοικίαση μοτοσικλέτας ...

Όσα αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε πως έρχονται νέες ρυθμίσεις για την ενοικίαση μοτοσικλέτας ή γουρούνας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως μέσω του νομοσχεδίου για τα πατίνια θα έρθουν και ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες rent a car, rent a moto, καθώς πλέον οι ενοικίαση μοτοσικλέτας και γουρούνας θα γίνεται μόνο με κράνος.

Επιπλέον, ο κύριος Κυρανάκης αποκάλυψε πως στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται μία ακόμα ρύθμιση για τις γουρούνες, καθώς η ενοικίασή τους θα επιτρέπεται από οδηγούς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Στόχος να μην νοικιάζουν άπειροι οδηγοί τα τετράτροχα.

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#tags Δίπλωμα οδήγησης Κράνος
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