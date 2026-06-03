Μόνο με κράνος η ενοικίαση μοτοσικλέτας και γουρούνας -Τι θα ισχύει με το δίπλωμα οδήγησης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε πως έρχονται νέες ρυθμίσεις για την ενοικίαση μοτοσικλέτας ή γουρούνας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Κυρανάκης ανέφερε πως μέσω του νομοσχεδίου για τα πατίνια θα έρθουν και ειδικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες rent a car, rent a moto, καθώς πλέον οι ενοικίαση μοτοσικλέτας και γουρούνας θα γίνεται μόνο με κράνος.

Επιπλέον, ο κύριος Κυρανάκης αποκάλυψε πως στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται μία ακόμα ρύθμιση για τις γουρούνες, καθώς η ενοικίασή τους θα επιτρέπεται από οδηγούς, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 5 χρόνια.

Στόχος να μην νοικιάζουν άπειροι οδηγοί τα τετράτροχα.