Διακοπή νερού στην Καλλιθέα Αιγίου λόγω βλάβης σε αγωγό υδροδότησης

Χωρίς υδροδότηση έως τη 1 το μεσημέρι τμήμα της περιοχής – Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
Προσωρινή διακοπή υδροδότησης σημειώνεται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, σε τμήμα της περιοχής της Καλλιθέας στο Αίγιο, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε αγωγό ύδρευσης στην οδό Κουτσοχέρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, η διακοπή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
Χωρίς νερό θα παραμείνουν οι καταναλωτές στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως, Σολωμού, Κουτσοχέρα και την Περιμετρική Οδό.
Η διακοπή της υδροδότησης ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τη 1:00 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται η σταδιακή επαναφορά της παροχής νερού.
Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία της εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης.
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