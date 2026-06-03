Διακοπή νερού στην Καλλιθέα Αιγίου λόγω βλάβης σε αγωγό υδροδότησης

Προσωρινή διακοπή υδροδότησης σημειώνεται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, σε τμήμα της περιοχής της Καλλιθέας στο Αίγιο, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε σε αγωγό ύδρευσης στην οδό Κουτσοχέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, η διακοπή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Χωρίς νερό θα παραμείνουν οι καταναλωτές στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως, Σολωμού, Κουτσοχέρα και την Περιμετρική Οδό.

Η διακοπή της υδροδότησης ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έως τη 1:00 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται η σταδιακή επαναφορά της παροχής νερού.

Η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ζητά την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία, επισημαίνοντας ότι τα συνεργεία της εργάζονται για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης.