«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς

Στις 13:00 της Τετάρτης (03/06) αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», μία πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία «δεξαμενή» 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κι έγιναν δεκτοί.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε πρόσφατα ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής:

-ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί.

-ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά.

-απεριόριστο εισόδημα αν έχει τρία παιδιά και πάνω.

Όσον αφορά το voucher που θα λάβουν οι γονείς, η υπουργός τόνισε πως «η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί αν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης ενώ ακόμη κι αν είναι άνεργη τής δίνουμε voucher γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Θα πάρει και τα δύο, βέβαια. Το μόνο που αρκεί, να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο.».