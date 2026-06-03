Νέα Πάτρα: Η Άνω Πόλη δεν αξίζει αυτή την εγκατάλειψη

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Νέα Πάτρα σχετικά με την εικόνα της Άνω Πόλης αναφέρεται:

Η κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι της Άνω Πόλης έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής.

Οι εικόνες με ποντίκια να κυκλοφορούν στους δρόμους και δίπλα σε κατοικίες και καταστήματα δεν αποτελούν απλώς ζήτημα καθαριότητας. Αποτελούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα την πιο χαρακτηριστική εικόνα της εγκατάλειψης μιας ιστορικής συνοικίας της Πάτρας.

Η Άνω Πόλη, μια περιοχή με ιδιαίτερη πολιτιστική και ιστορική σημασία, έχει αφεθεί στην τύχη της.

Την ίδια στιγμή, τα έργα ανάπλασης που παρουσιάστηκαν ως έργα ανάπτυξης και αναβάθμισης έχουν μετατραπεί σε ένα ατελείωτο εργοτάξιο με σκαμμένους δρόμους, ημιτελείς παρεμβάσεις και εικόνα εγκατάλειψης.

Οι κάτοικοι απαιτούν:

• Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των τρωκτικών.

• Ενίσχυση της καθαριότητας.

• Ολοκλήρωση των έργων χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

• Σεβασμό στην καθημερινότητα και στην ποιότητα ζωής τους.

Η δημοτική παράταξη «Νέα Πάτρα» καλεί τη Δημοτική Αρχή να εγκαταλείψει την επικοινωνιακή διαχείριση και να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της.

Όταν μια ιστορική συνοικία πνίγεται στα ποντίκια και στα εγκαταλελειμμένα έργα, δεν μιλάμε πλέον για αστοχίες.

Μιλάμε για αποτυχία διοίκησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ



«Η Άνω Πόλη δεν ζητά προνόμια. Ζητά σεβασμό.

Οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο την εγκατάλειψη, την αδιαφορία και τις ατελείωτες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Η δημόσια υγεία και η ποιότητα ζωής των δημοτών δεν μπορούν να θυσιάζονται στον βωμό της ανικανότητας και της επικοινωνιακής διαχείρισης.

Η Πάτρα αξίζει καλύτερα.

Η Άνω Πόλη αξίζει καλύτερα.»