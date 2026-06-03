Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης, με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, καθώς και στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην επιστολή του κάνει λόγο για τα «επικίνδυνα αδιέξοδα» που, όπως αναφέρει, δημιουργεί η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν «δύσκολες αποφάσεις».

Ο κ. Μαντζουράνης αναφέρει ότι η απόφασή του ελήφθη μετά από συνεκτίμηση των πολιτικών εξελίξεων και των κομματικών επιλογών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης», η οποία, όπως σημειώνει, έχει ήδη ξεκινήσει.

Με την επιστολή του κάνει γνωστή την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η αποχώρησή του από το κόμμα δεν συνεπάγεται απομάκρυνση από την πολιτική δράση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η απόφαση αυτή «δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη», αλλά εκφράζει την πρόθεσή του να συνεχίσει να συμβάλλει από τη θέση που θεωρεί πιο αποτελεσματική.