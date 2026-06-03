Αιμίλιος Χειλάκης: «Έχω λίστα με ανθρώπους του χώρου που δεν θέλω να συνεργάζομαι»

Στον καναπέ του Happy Day κάθισε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Ο ηθοποιός άνοιξε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή τα χαρτιά του περί πολιτικής και τέχνης.

«Δεν πρόκειται να πολιτευτώ», ξεκαθαρίζει αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης και εξηγεί: «Το να συμφωνείς με τις καινούργιες θέσεις ενός καινούργιου κόμματος δεν σε κάνει κατ’ ανάγκην και… επαγγελματία πολιτικό. Το να πολιτευτείς, γίνεται ξαφνικά… είναι επάγγελμα, γιατί ζεις από αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις δυο επαγγέλματα. Όπως καταλαβαίνεις, εγώ που είμαι ένας ηθοποιός ενεργός, δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου για να πάω να κάνω μια άλλη».

«Δεν με ενδιαφέρει, γιατί η πολιτική έχει μια αυτοαναφορικότητα, ειδικά τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν μου επιτρέπει να πω ότι «θα μπω μέσα… φορώντας τη φανέλα». Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο ιδεολόγος της φανέλας. Μπορώ να σου μιλάω αυτή τη στιγμή, επειδή έχω βήμα κεντρικό και να μιλήσω για την άποψή μου σε σένα που είσαι μια εκπομπή την οποία βλέπει όλος ο κόσμος και να δημιουργήσω μία θέση. Κάποιος που θα την ακούσει θα συμφωνήσει ή θα διαφωνήσει. Παρακαλώ πάρα πολύ, πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες, γιατί αυτή είναι η δημοκρατία», επισημαίνει ο ηθοποιός κλείνοντας το θέμα.

«Όταν είσαι πάρα πολλά χρόνια στη δουλειά, ξέρεις με ποιους θες να συνεργαστείς. Άρα, λοιπόν, κάνεις τις επιλογές με ανθρώπους που νιώθεις ασφαλής. Και αυτό που λέμε “οι παρέες κάνουν την ιστορία”, αυτό είναι… Ότι ξέρεις με ποιους δεν θες να δουλέψεις και ξέρεις με ποιους θέλεις. Τώρα, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που μπορούμε τους ανθρώπους που θέλουμε να τους επιλέξουμε και να δεχτούνε, είναι η μεγαλύτερη ευτυχία», σημειώνει αμέσως μετά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Αν σου γίνει μία πολύ καλή πρόταση που εμπεριέχει ανθρώπους που δεν θέλεις, προσπαθείς και λες: «Παιδιά, αν θέλετε να κάνετε αυτή τη δουλειά, επειδή υπάρχουν και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που εγώ δεν μπορώ να δουλέψω μαζί τους, εγώ φεύγω». Υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, που λες, δεν θα ‘πρεπε να δουλέψουμε μαζί, δεν θα ‘ναι καλά τα πράγματα.

Είμαι μεγάλο παιδί και έχω μάθει να δουλεύω με τους ανθρώπους που δίνουν τον λόγο τους. Όταν δεν κρατάς το λόγο σου, για μένα είναι βασικός κανόνας να μην δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο. Και επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι –ειδικά της νέας γενιάς– οι οποίοι καταστρατηγούν τον λόγο τους, καλύτερα ας μην βρεθούμε», παραδέχεται ο Αιμίλιος Χειλάκης.