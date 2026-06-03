Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στο Βελιγράδι για την Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών Βουλευτών

Στο Βελιγράδι, στις εργασίες της Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών Βουλευτών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU), συμμετέχει η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, ως μέλος της Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η φετινή Διάσκεψη είναι αφιερωμένη στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στη δημόσια ζωή, με έμφαση στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των κοινωνικών αντιλήψεων που εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια στην πλήρη εκπροσώπησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, συζητούνται οι σύγχρονες προκλήσεις που αναδύονται στο ψηφιακό περιβάλλον, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και της διαδικτυακής παρενόχλησης, καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα των γυναικών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναδεικνύονται οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των γυναικών, μέσω της αναβάθμισης του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παρενόχλησης, της κυβερνοπαρακολούθησης και της μη συναινετικής διακίνησης προσωπικού υλικού.

Παρουσιάστηκαν δράσεις όπως η λειτουργία της εφαρμογής «Panic Button», η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και διακριτικής ειδοποίησης των Αρχών από γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο, όπως και το εκτεταμένο δίκτυο υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας που λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω της Γραμμής SOS 15900, των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον σχεδιασμό του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για την αντιμετώπιση της τεχνολογικά υποβοηθούμενης βίας, αλλά και πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Το κεντρικό μήνυμα που αναδεικνύεται από τις εργασίες της πρώτης ημέρας είναι ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για ισχυρότερους θεσμούς, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη ανάπτυξη. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων είναι κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.