Πάτρα: Τι αλλάζει στην παραλιακή του Μονοδενδρίου

Ξεκίνησαν την Τρίτη 2 Ιουνίου οι εργασίες στην παραλιακή του Μονοδενδρίου, η οποία το καλοκαίρι, όπως και η ευρύτερη περιοχή των Βραχνεΐκων, συγκεντρώνει πολύ κόσμο για μπάνια αλλά και διασκέδαση λόγω των καταστημάτων που λειτουργούν.

Οι παρεμβάσεις, εξηγεί στο thebest.gr o Πρόεδρος της Κοινότητας Μονοδενδρίου Γιάννης Κοζιώρης αφορούν στην προστασία των δέντρων, οι ρίζες των οποίων είναι εκτεθειμένες, καθώς και αποκατάσταση του οδοστρώματος στο σημείο που απαιτείται.

Οι εργασίες από τον Δήμο θα γίνουν σε τρία σημεία του παραλιακού δρόμου, ο οποίος «χτυπιέται» από τη διάβρωση.

Τα δέντρα εδώ και χρόνια βρίσκονται στον «αέρα», δημιουργώντας μια επικίνδυνη συνθήκη ενώ στο σημείο όπου ο μισός σχεδόν δρόμος έχει πέσει, προκαλείται μεγάλη στένωση.

Προς το παρόν ο Πρόεδρος της κοινότητας δεν έχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών, τονίζει ωστόσο ότι η εκτίμηση είναι ΄

«Μακάρι να μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες νωρίτερα για να μην πέσουν σε αυτή την περίοδο αν και δεν νομίζω ότι θα είναι μεγάλο τι διάστημα που θα κρατήσουν» επισημαίνει ο κ. Κοζιώρης.