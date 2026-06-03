Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων βρίσκονται διαχειριστής καθώς και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη (03/06) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων βρίσκονται διαχειριστής καθώς και υπάλληλος ΚΥΔ, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα.
Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.
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