Αποκαλυπτική έρευνα για Long Covid: Διπλάσιος από τις εκτιμήσεις ο αριθμός των ασθενών

Ο πραγματικός αριθμός ασθενών με long Covid ίσως είναι διπλάσιος από τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Νέα ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία γύρω από το long Covid, καθώς νέα έρευνα έδειξε ότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες επιπτώσεις μετά από λοίμωξη με κορωνοϊό μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι από όσους καταγράφονται επίσημα.

Η μελέτη, με επικεφαλής το αμερικανικό υγειονομικό σύστημα Mass General Brigham, αξιοποίησε ειδικό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση ιατρικών δεδομένων σχεδόν 460.000 ασθενών που είχαν νοσήσει με COVID-19 σε 58 νοσοκομεία των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το 16% των ασθενών εμφάνισε long Covid, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 13,6% έως 22,7% ανά περιοχή.

Πρόκειται για εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 18.000.000 Αμερικανούς και θεωρούνται σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις μέχρι σήμερα επίσημες καταγραφές.

«Μεγάλος αριθμός περιστατικών long Covid ίσως να μην εντοπίζεται»

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο JAMA Network Open και αναδεικνύουν ότι μεγάλος αριθμός περιστατικών long Covid ενδέχεται να μην εντοπίζεται από τα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι σημερινοί διαγνωστικοί κωδικοί καταγράφουν λιγότερο από το 7% των πραγματικών περιστατικών.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Hossein Estiri, εκατομμύρια ασθενείς ίσως παραμένουν «αόρατοι» για τα συστήματα υγείας.

Η έρευνα έδειξε ότι το 14,5% των ανθρώπων που νόσησαν με COVID-19 εμφάνισαν χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, καταγράφηκαν σημαντικές διαφορές ανά περιοχή στις επιπλοκές του long Covid, με τον προδιαβήτη να συγκαταλέγεται στις πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες της νόσου.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το long Covid δεν αφορά μόνο τα πρώτα κύματα της πανδημίας, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται, δείχνοντας πως ο ιός εξακολουθεί να συνδέεται με νέα χρόνια προβλήματα υγείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μελέτη δεν συμπεριέλαβε μη καταγεγραμμένες λοιμώξεις ή ασθενείς χωρίς επαρκές ιατρικό ιστορικό, κάτι που σημαίνει πως το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος ίσως να είναι ακόμη μεγαλύτερο.