Φλισκούνι: Τι γεύση έχει η «άγρια μέντα» της Ελλάδας

Στη λαϊκή μνήμη, το φλισκούνι μεταφέρει εικόνες της ελληνικής υπαίθρου.

«Φλισκούνι κι άγρια μέντα», γράφει ο Νίκος Γκάτσος στον Εφιάλτη της Περσεφόνης, αποτυπώνοντας με δύο λέξεις μια ολόκληρη αρωματική εμπειρία.

Το φυτό αυτό, γνώριμο ως αφέψημα και μυρωδικό, είναι ξεχωριστό μέλος της μεγάλης οικογένειας της μέντας, με δική του χημική ταυτότητα, έντονο χαρακτήρα, ντελικάτη γεύση και μια σπάνια ιδιαιτερότητα.

Τι είναι το φλισκούνι και γιατί το λέμε «άγρια μέντα»

Το φλισκούνι είναι το είδος Mentha pulegium L., μέλος του γένους Mentha (μέντες) της οικογένειας Lamiaceae. Δηλαδή, βοτανικά, είναι πράγματι «μέντα». Ωστόσο, δεν πρόκειται για την ίδια μέντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δεν καλλιεργείται εύκολα, είναι αυτοφυές, πιο τραχύ και πιο έντονο και εμφανίζεται κυρίως σε υγρές περιοχές, ρέματα και ορεινά λιβάδια.

Από τη βιοποικιλότητα στη γεύση

Παρότι το Mentha pulegium θεωρείται ένα είδος, η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι οι φυσικοί πληθυσμοί του, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση. Μελέτη (Kokkini et al., 2004) που εξέτασε δεκάδες ελληνικούς πληθυσμούς, έδειξε μεγάλες διακυμάνσεις στη σύσταση των αιθέριων ελαίων, ακόμη και μεταξύ φυτών της ίδιας περιοχής. Αυτό, σημαίνει ότι το φλισκούνι δεν έχει ένα σταθερό αρωματικό προφίλ, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το υψόμετρο, το μικροκλίμα, το έδαφος και το στάδιο συγκομιδής.

Αυτή η μεταβλητότητα είναι που φέρνει το φλισκούνι πιο κοντά στην έννοια του terroir, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον σιδερίτη.

Η γεύση του φλισκουνιού: Πιο έντονη, πιο «άγρια», πιο καμφορική

Αν το συγκρίνουμε με τον δυόσμο, το φλισκούνι έχει πιο συμπυκνωμένο άρωμα με πιο θερμές, έντονες, αρωματικές, ξυλώδεις και δροσερές, σχεδόν καμφορικές, νότες και μια ελαφριά πικάντικη επίγευση.

Η διαφοροποίηση αυτή συνδέεται με τη χημική του σύσταση. Σύμφωνα με αναλύσεις (Kanakis et al., 2011), το φλισκούνι περιέχει διαφορετικό προφίλ φαινολικών και πτητικών ενώσεων σε σχέση με άλλα είδη μέντας, γεγονός που εξηγεί γιατί η γεύση του είναι πιο «άγρια» και λιγότερο δροσερή.