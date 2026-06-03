Παιανία: Ανήλικοι χτύπησαν αγόρι με ρόπαλο στο κεφάλι, συνελήφθησαν εννέα άτομα

Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι, δέχθηκε την Παρασκευή παρέα ανηλίκων στην Παιανία.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας ανήλικος, ενώ έγινε καταγγελία και για ληστεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν ομάδα περίπου 30 ατόμων προσέγγισε παρέα ανηλίκων και επιτέθηκε στα μέλη της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δράστες φέρεται να χτύπησε με ρόπαλο στο κεφάλι έναν ανήλικο, προκαλώντας τον τραυματισμό του. Παράλληλα, σε δεύτερο ανήλικο αφαίρεσαν τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε, αξίας περίπου 150 ευρώ.

Αστυνομικοί που κινητοποιήθηκαν για το περιστατικό πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας εντόπισαν όχημα που εξετάζεται για τη σύνδεσή του με την υπόθεση.

Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα άτομα, τα οποία προσήχθησαν αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.