Γαβριήλ Σακελλαρίδης για αποχωρήσεις Νέας Αριστεράς: «Είναι μια απόφαση που πρέπει να τιμήσουμε»

Για τις αποχωρήσεις βουλευτών και μελών από τη Νέα Αριστερά μίλησε ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην ΕΡΤnews και είπε πως «είναι μια απόφαση που πρέπει να τιμήσουμε. Εμείς συνεχίζουμε ως Νέα Αριστερά. Δεν μπορώ να πω στον καθένα τι θα κάνει με την έδρα».

«Η Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ήταν μια αξιόμαχη ομάδα. Πρέπει να υπάρχει η Νέα Αριστερά στη Βουλή» είπε στη συνέχεια ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «περιμένω τις προγραμματικές δηλώσεις, μέχρι στιγμής είναι μόνο λόγια».