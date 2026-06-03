Πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας: Η πρώτη γαλαζοαίματη που έκανε άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος

Ιστορία έγραψε η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας καθώς έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη στη χώρα της που ολοκλήρωσε τη στρατιωτική εκπαίδευση και έκανε άλμα με αλεξίπτωτο από στρατιωτικό αεροσκάφος.

Η κληρονόμος του ισπανικού θρόνου, ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτισμού στη Μούρθια, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας.

Η 20χρονη Λεονόρ πραγματοποίησε με επιτυχία πολλά άλματα, συμπεριλαμβανομένου ενός νυχτερινού άλματος τον Μάιο, προκειμένου να κερδίσει το σήμα Cazador Paracaidista και μαζί με 50 άλλους δόκιμους.