Paloma Cocktail: Η ροζ απόλαυση του καλοκαιριού

Στο Μεξικό, στην χώρα από όπου προέρχεται, είναι πιο διάσημο από ό,τι το Margarita.

Σερβίρεται με μπόλικο πάγο, σε ψηλό ποτήρι τύπου Tom Collins, στο χείλος του οποίου έχει αλάτι. Φτιάχνεται με τεκίλα και αναψυκτικό από ροζ γκρέιπφρουτ -για αυτό και το ροζ του χρώμα. Έχει δροσερή, ισορροπημένη γεύση και είναι ένα από τα κλασικά κοκτέιλ του καλοκαιριού.

Το Paloma, που στα ελληνικά σημαίνει περιστέρι, αν και ήταν από τα ποτά που πολλοί αγνοούσαν ή σνόμπαραν, πλέον έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα κοκτέιλ. Το δροσιστικό του προφίλ, η ισορροπημένη του οξύτητα που παίζει με την γλύκα του αναψυκτικού, καθώς και οι φυσαλίδες που χτυπάνε τον ουρανίσκο σε κάθε γουλιά, δίνουν στο Paloma Cocktail ένα παιχνιδιάρικο και απολαυστικό χαρακτήρα.



Η ιστορία του Paloma Cocktail

Για το πώς δημιουργήθηκε για πρώτη φορά, υπάρχουν πολλές ιστορίες, όπως άλλωστε συμβαίνει και για όλα τα λεγόμενα «κλασικά» κοκτέιλ. Παρ’ όλα αυτά λέγεται ότι «πατέρας» του είναι ο Don Javier Delgado Corona, ιδιοκτήτη του θρυλικού μπαρ La Capilla, στην πόλη Τεκίλα, στο κεντρικό Μεξικό. Εκείνος φαίνεται πως είχε την ιδέα να ανακατέψει tequila με αναψυκτικό με γεύση γκρέιπφρουτ και να προσθέσει αλάτι στο χείλος του ποτηριού για την εξισορρόπηση των γεύσεών του.

Στην αρχική του εκδοχή το Paloma Cocktail ήταν λευκό και όχι ροζ, και αυτό γιατί το αναψυκτικό που χρησιμοποιούσαν στην χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν είχε χρώμα. Τώρα, πώς άλλαξε χρώμα, έξω από τα σύνορα της χώρας, είναι άλλη ιστορία, που φυσικά υπάρχει μια λογική εξήγηση. Μέχρι και πριν λίγα χρόνια ήταν δύσκολο να βρει κανείς σόδα με γεύση γκρέιπφρουτ εκτός Μεξικού, μια και οι εξαγωγές της κόστιζαν πολύ. Αλλά φυσικά δεν είχε και πολύ ζήτηση. Πολλοί, λοιπόν, bartenders για να φτιάξουν ένα Paloma Cocktail, αντικαθιστούσαν το αναψυκτικό με φρέσκο χυμό ροζ γκρέιπφρουτ, ζάχαρη και λάιμ και τα χτυπούσαν μαζί με την tequila στο σέικερ. Και κάπως έτσι προέκυψε το απαλό ροζ χρώμα.

Φυσικά αυτό που έλειπε από την πρωτότυπη συνταγή ήταν το ανθρακικό που έκανε το ποτό να χάνει λίγο από την ζωντάνια του. Αυτό το «πρόβλημα» έλυσε μια παρέα Ελλήνων bartenders που μετά από πολλούς πειραματισμούς έφτιαξαν το πρώτο εκτός Μεξικού αναψυκτικό ροζ γκρέιπφρουτ. Πρόκειται για τους Three Cents. Πλέον στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλά τέτοιου είδους αναψυκτικά με γεύση γκρέιπφρουτ, το καθένα με διαφορετικό χαρακτήρα.

Όπως προαναφέραμε, το απόσταγμα που χρησιμοποιούμε για την κλασική συνταγή του Paloma είναι η tequila. Μάλιστα αρκετοί bartenders υποστηρίζουν ότι το εν λόγω κοκτέιλ φανερώνει την ήρεμη, ήπια πλευρά του συγκεκριμένου αποστάγματος της αγαύης και γι’ αυτό είναι το καταλληλότερο για να μυήσει κάποιον στον κόσμο του.

Βέβαια, υπάρχει πάντα και το mezcal, το δεύτερο απόσταγμα της αγαύης, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τις παραλλαγές του Paloma. To mezcal, λοιπόν, δίνει στο ποτό έναν πιο καπνιστό, αλλά και λίγο πιο επιθετικό χαρακτήρα. Βέβαια, είναι δύσκολο να το βρείτε να «παίζει» μόνο του ως αλκοολική βάση. Συνήθως, είναι μια μίξη των δύο αποσταγμάτων της αγαύης, tequila και mezcal, για να υπάρχει ισορροπία και να μην είναι πολύ επιθετικό.