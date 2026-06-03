Νέα κινητοποίηση για τον Οδοντωτό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό στις 14 Ιουνίου

Σε νέα φάση κινητοποιήσεων περνούν κάτοικοι και φορείς της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων, διεκδικώντας την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηδρόδρομου.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων ανακοίνωσε τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της γραμμής.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ιστορική διαδρομή Διακοπτού – Καλαβρύτων παραμένει εκτός λειτουργίας για σχεδόν τρεις μήνες, χωρίς –όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής– να έχει παρουσιαστεί ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και την επανεκκίνηση των δρομολογίων.

Η Επιτροπή κάνει λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση του ελληνικού σιδηροδρόμου και τονίζει ότι η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού πλήττει την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, καλεί πολίτες, επαγγελματίες και συλλογικούς φορείς να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση, προκειμένου να σταλεί, όπως αναφέρεται, ένα ισχυρό μήνυμα προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της γραμμής και επαναφοράς του εμβληματικού σιδηροδρομικού μέσου σε πλήρη λειτουργία.

Ο Οδοντωτός Διακοπτού – Καλαβρύτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά και συγκοινωνιακά αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών για τη μακροχρόνια αναστολή της λειτουργίας του.