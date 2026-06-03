Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου δίπλα δίπλα σε εκδήλωση – Χωρίς να ανταλλάξουν λέξη

Στην εκδήλωση της Μασούτης Α.Ε που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, έδωσε το παρών ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τον οποίο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συνομίλησε στο περιθώριο της εκδήλωσης και φωτογραφήθηκε μαζί του.

Το πιο αξιοσημείωτο ενσταντανέ πάντως της βραδιάς ήταν η... ταξιθεσία καθώς ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη (ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε μήνυση και αγωγή εναντίον του υπουργού υγείας) αλλά και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με την οποία έχουν πάμπολλες φορές ανταλλάξει μύδρους τόσο στη Βουλή όσο και σε συνεντεύξεις τους.