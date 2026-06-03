Καλαμάτα: Σοκ από τα νέα δεδομένα της γυναικοκτονίας – Ραγίζει καρδιές η αδερφή της 39χρονης

Με απίστευτο μένος ο 41χρονος δράστης δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή πρόκειται για μία σορό «διαλυμένη» με 45 μαχαιριές, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, ένδειξη ότι προσπάθησε να προστατευτεί από τα χτυπήματα μέσα στο διαμέρισμα της Καλαμάτας.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της αδελφής της 39χρονης, η οποία δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως της στέρησε «τον μοναδικό μου άνθρωπο μετά τη μάνα μου και τον πατέρα μου», επισημαίνοντας ότι οι γονείς τους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Ο 41χρονος έχει ομολογήσει την πράξη του, ωστόσο εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι προηγήθηκε συμπλοκή, ισχυριζόμενος πως ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια πάλης κατάφερε να της το αποσπάσει και στη συνέχεια άρχισε να τη μαχαιρώνει.

Οι Αρχές αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, καθώς ο κατηγορούμενος δεν φέρει τραύματα που να παραπέμπουν σε άμυνα. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, η μοναδική εκδορά που διαπιστώθηκε στο χέρι του δεν συνάδει με επίθεση σε βάρος του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το μαχαίρι να τοποθετήθηκε στο χέρι του θύματος μετά τον θάνατό του.

Από την πρώτη στιγμή κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως τα δυο παιδιά που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο, ηλικίας 6 και 10 ετών, δεν άκουσαν το παραμικρό και παρέμειναν κοιμισμένα παρά το γεγονός ότι οι φωνές της γυναίκας ακούγονταν σε όλη τη γειτονιά.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν λάβει κάποια ουσία που προκάλεσε βαθύ ύπνο. Στο σπίτι βρέθηκε συσκευασία ηρεμιστικών, ενώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις στα δύο κορίτσια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη ουσιών στον οργανισμό τους.

Η χρόνια κακοποίηση

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος ήταν ζήλευε παθολογικά και ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο στη σύζυγό του, ενώ γείτονες είχαν αντιληφθεί συχνούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα.

Φίλες του θύματος υποστηρίζουν ότι η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί περιστατικά βίας και ήταν έτοιμη να φύγει.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την Πέμπτη.

Τα δύο παιδιά παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει την επιμέλειά τους.