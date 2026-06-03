Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο παιδί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Αναζητούνται οι γονείς του
Στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα παιδί 3 χρόνων, μετά από τροχαίο στο Μενίδι
Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026), όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ, μέσα σε καταυλισμό στο Μενίδι, χτύπησε και παρέσυρε το Ρομά παιδί.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1, το 3χρονο παιδάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι αρχές αναζητούν τους γονείς του που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Πάτρα: Θέμα στην γερμανική Süddeutsche Zeitung έγιναν οι δύο "εμπρηστές" του περσινού καλοκαιριού
Πάτρα: Συνελήφθη στην Καρόλου ο ανήλικος με το δρεπάνι
Νέα εποχή για τη θητεία γυναικών: Ξεκινούν οι κατατάξεις στον Στρατό Ξηράς
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr