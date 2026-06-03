Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο παιδί και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα παιδί 3 χρόνων, μετά από τροχαίο στο Μενίδι

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026), όταν αυτοκίνητο που έβγαινε από πάρκινγκ, μέσα σε καταυλισμό στο Μενίδι, χτύπησε και παρέσυρε το Ρομά παιδί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να έχουν πέσει από πάνω του για να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΑΝΤ1, το 3χρονο παιδάκι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι αρχές αναζητούν τους γονείς του που κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.