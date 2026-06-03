Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο αντίο σε πατέρα και γιο – Βαρύ πένθος για τον Διονύση και τον Ηλία-Κωνσταντίνο Γκέκα

Η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, τον Διονύση Γκέκα και τον γιο του, Ηλία-Κωνσταντίνο, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα της Κυριακής, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η κηδεία τους θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η διπλή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην έξοδο της Πάτρας προς το Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού και κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ο Ηλίας-Κωνσταντίνος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο φορούσαν προστατευτικά κράνη, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συζητήσεις για την οδική ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο, όπου εκτελούνται έργα και παρατηρείται στένωση των λωρίδων κυκλοφορίας. Κάτοικοι της περιοχής και οδηγοί κάνουν λόγο για ένα σημείο που έχει απασχολήσει επανειλημμένα λόγω επικινδυνότητας.

Η είδηση του θανάτου των δύο ανθρώπων προκάλεσε σοκ τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αρχαία Ολυμπία, όπου η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Ο Ηλίας-Κωνσταντίνος ήταν μαθητής του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών και αθλητής της Παναχαϊκής, με συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και συναθλητές να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό του.

Σήμερα, η πόλη στέκεται σιωπηλή μπροστά σε μια οικογενειακή τραγωδία που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, αποχαιρετώντας πατέρα και γιο που έφυγαν μαζί, τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα.