ΓΕΛ: Με Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία συνεχίζονται την Τετάρτη οι Πανελλαδικές

Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων συνεχίζεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με την εξέταση των μαθημάτων Προσανατολισμού, που αποτελούν βασικό σταθμό στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά, οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές των Σπουδών Υγείας θα εξεταστούν στη Βιολογία.

Όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν προσέλθει στις σχολικές αίθουσες αυστηρά έως τις 08:00 π.μ., καθώς η διαδικασία της εξέτασης ξεκινά στις 08:30 π.μ. Μετά την ώρα αυτή δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξέτασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα έχει οριστεί σε τρεις (3) ώρες, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να διαχειριστούν με ακρίβεια τον χρόνο τους, απαντώντας στα θέματα που θα τους δοθούν υπό συνθήκες αυστηρής επιτήρησης και τήρησης του εξεταστικού πλαισίου.