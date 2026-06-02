Behind the scenes του «Emily in Paris» στη Μύκονο- ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές από την παραμονή των πρωταγωνιστών του Emily in Paris στη Μύκονο αποτυπώνονται σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Πρόκειται για ένα κλιπ που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok η Άσλεϊ Παρκ, στο οποίο εκείνη, η Λίλι Κόλινς, ο Λουσιέν Λαβίσκουντ, αλλά και άλλοι συντελεστές διασκεδάζουν στο διάλειμμα από τα γυρίσματα.

Μεταξύ άλλων, χορεύουν πάνω σε σκάφος, περπατούν στα γραφικά σοκάκια του κυκλαδίτικου νησιού και να γευματίζουν. Όλοι τους φαίνονται χαμογελαστοί, δείχνοντας να απολαμβάνουν τις στιγμές που πέρασαν στην Ελλάδα.