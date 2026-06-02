Έρευνες για την επίθεση σε 22χρονη στον Λυκαβηττό- «Με έπιασε ξαφνικά από τη μέση»

Ελεύθερος εξακολουθεί να κυκλοφορεί ο άνδρας που σκόρπισε τον τρόμο σε μια 22χρονη στον Λυκαβηττό, καθώς προσπάθησε να την κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η 22χρονη που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του επίδοξου «δράκου» στον Λυκαβηττό, μίλησε στο MEGA και περιέγραψε την τακτική που ακολούθησε ο δράστης και πως γλύτωσε την σεξουαλική κακοποίηση.

«Επέστρεφα από τη δουλειά μου, περίπου στις 21:30. Περπατούσα στον Λυκαβηττό, στο δρομάκι για να κατέβω προς τα κάτω. Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον σύντροφό μου εκείνη την ώρα. Ξαφνικά, ένιωσα το χέρι του να με πιάνει από τη μέση και να προσπαθεί να με πάρει προς το μέρος του, επάνω του. Έπεσα κάτω και μου επιτέθηκε ξανά, με έπιασε πάλι».

Όσο ήταν πεσμένη στο έδαφος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια:«Κατάφερα να σηκωθώ, τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω. Σύρθηκα στην πλαγιά, έπεσα μέχρι τον δρόμο. Ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσε αυτοκίνητο, γιατί θα μπορούσε να με είχε χτυπήσει».

Οι φόβοι για μία ενδεχόμενη, νέα επίθεση από τον άνδρα που κινείται και χτυπά στον Λυκαβηττό παραμένουν, όσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με όσα είπε η 22χρονη, ο επίδοξος «δράκος» είναι ύψους 1,60 με 1,70, αδύνατος, μελαχρινός, που την ημέρα της επίθεσης φορούσε χακί μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Κάτοικοι της περιοχής που είδαν τον άνδρα να διαφεύγει μετά την επίθεση προς τα Εξάρχεια, προσπάθησαν να τον κυνηγήσουν αλλά εκείνος κατάφερε να εξαφανιστεί.