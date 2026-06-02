Να μ’ αγαπάς: Ο Μιχάλης κρύβει ένα επικίνδυνο σχέδιο

Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθεί την Τετάρτη 03.06.2026 στις 20:00.

Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:00

Επεισόδιο 121: Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ η Άννα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έρχονται πιο κοντά από ποτέ, σε μια σχέση που αρχίζει πια να θυμίζει πραγματική αγάπη και όχι ανάγκη.