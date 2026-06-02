Να μ’ αγαπάς: Ο Μιχάλης κρύβει ένα επικίνδυνο σχέδιο

Ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του
Εξελίξεις έρχονται στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς, που θα προβληθεί την Τετάρτη 03.06.2026 στις 20:00.
Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος.
Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 20:00
Επεισόδιο 121: Ο Μιχάλης κάνει μια κίνηση που σοκάρει τους πάντες: προτείνει δημόσια μια «καινούρια αρχή» για την οικογένεια, όμως πίσω από τη συμφιλίωση κρύβεται ένα επικίνδυνο σχέδιο που αφορά το Maniatis Hotel. Ο Άγγελος καταλαβαίνει ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι προσωπικός, αλλά οικονομικός και αποφασίζει να χτυπήσει πρώτος. Ο Λευτέρης, εύθραυστος ακόμα ψυχολογικά και σωματικά, νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του, ενώ η Άννα προσπαθεί να τον κρατήσει όρθιο. Ο Θεόφιλος και η Βέρα έρχονται πιο κοντά από ποτέ, σε μια σχέση που αρχίζει πια να θυμίζει πραγματική αγάπη και όχι ανάγκη.
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